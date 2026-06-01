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Cijena Liquity uživo danas je 0.2121 EUR.LQTY tržišna kapitalizacija je 20,410,416.347978284719 EUR. Pratite ažuriranja cijene LQTY uEUR, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više u Hrvatska!Cijena Liquity uživo danas je 0.2121 EUR.LQTY tržišna kapitalizacija je 20,410,416.347978284719 EUR. Pratite ažuriranja cijene LQTY uEUR, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više u Hrvatska!

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Liquity Cijena(LQTY)

1 LQTY u EUR cijena uživo:

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EUR
Grafikon aktualnih cijena Liquity (LQTY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2026-06-16 01:55:41 (UTC+8)

Liquity Cijena danas

Trenutačna cijena Liquity (LQTY) danas je € 0.2121, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LQTY u EUR je € 0.2121 po LQTY.

Liquity trenutačno je na #736 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u € 20.41M, s količinom u optjecaju od 96.23M LQTY. Tijekom posljednja 24 sata, LQTY trgovao je između € 0.1963 (niska) i € 0.2162 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi € 54.158287164008830422, dok je rekordna najniža cijena bila € 0.160722232191639289.

U kratkoročnim performansama, LQTY se kretao -0.99% u posljednjem satu i +1.92% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je € 60.46K.

Informacije o tržištu Liquity (LQTY)

No.736

€ 20.41M
€ 20.41M€ 20.41M

€ 60.46K
€ 60.46K€ 60.46K

€ 21.21M
€ 21.21M€ 21.21M

96.23M
96.23M 96.23M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

96.23%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Liquity je € 20.41M, s obujmom trgovanja u 24 sata od € 60.46K. Količina u optjecaju LQTY je 96.23M, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je € 21.21M.

Liquity Povijest cijena EUR

Raspon promjene cijena u 24 sata:
€ 0.1963
€ 0.1963€ 0.1963
24-satna najniža cijena
€ 0.2162
€ 0.2162€ 0.2162
24-satna najviša cijena

€ 0.1963
€ 0.1963€ 0.1963

€ 0.2162
€ 0.2162€ 0.2162

€ 54.158287164008830422
€ 54.158287164008830422€ 54.158287164008830422

€ 0.160722232191639289
€ 0.160722232191639289€ 0.160722232191639289

-0.99%

--

+1.92%

+1.92%

Liquity (LQTY) Povijest cijena EUR

Prati promjene cijena Liquity za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (EUR)Promjena (%)
Danas----
30 dana€ -0.069-24.55%
60 dana€ -0.078-26.89%
90 dana€ -0.1053-33.18%
Liquity promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u LQTY od -- (--), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Liquity 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za € -0.069 (-24.55%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Liquity 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LQTY od € -0.078 (-26.89%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Liquity 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za € -0.1053 (-33.18%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Liquity (LQTY)?

Pogledajte Liquity stranicu Povijest cijena sada.

Predviđanje cijena za Liquity

Liquity (LQTY) Predviđanje cijene za 2030. (za 4 godina)
Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za LQTY u 2030. je € -- zajedno sa stopom rasta od 0.00%.
Liquity (LQTY) Predviđanje cijene za 2040. (za 14 godine)

U 2040. godini, cijena Liquity mogla bi potencijalno porasti za 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od € --.

MEXC alati
Za projekcije scenarija u stvarnom vremenu i personaliziraniju analizu, korisnici mogu upotrijebiti MEXC-ov alat za predviđanje cijena i AI tržišne uvide.
Izjava o odricanju odgovornosti: Ovi scenariji su ilustrativni i edukativni; kriptovalute su nestabilne – provedite vlastito istraživanje (DYOR) prije donošenja odluka.
Želite li znati koju će cijenu Liquity dosegnuti 2026–2027? Posjetite našu stranicu s predviđanjima cijena za LQTY za razdoblje 2026–2027 klikom na Liquity Predviđanje cijene.

Kako kupiti i investirati Liquity u Hrvatska

Spremni započeti s Liquity? Kupnja LQTY je brza i prilagođena početnicima na MEXC-u. Možete odmah početi trgovati nakon što obavite svoju prvu kupnju. Za više informacija pogledajte naš cjeloviti vodič o kupnji Liquity. U nastavku slijedi kratak pregled u 5 koraka koji će vam pomoći da započnete svoje Liquity (LQTY) putovanje kupnje.

1. korak

Registrirajte se za račun i dovršite KYC

Najprije se registrirajte za račun i dovršite KYC na MEXC-u. To možete učiniti na službenoj web stranici MEXC-a ili u aplikaciji MEXC pomoću svog telefonskog broja ili adrese e-pošte.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ili USDE u svoj novčanik

USDT, USDC i USDE olakšavaju trgovanje na MEXC-u. USDT, USDC i USDE možete kupiti putem bankovnog prijenosa, OTC ili P2P trgovanja.
3. korak

Idite na stranicu za Spot trgovanje

Na web stranici MEXC-a kliknite na Spot na gornjoj traci i potražite željene tokene.
4. korak

Odaberite svoje tokene

Uz više od -- dostupnih tokena, možete jednostavno kupiti Bitcoin, Ethereum i popularne tokene.
5. korak

Dovršite svoju kupnju

Unesite iznos tokena ili ekvivalent u vašoj lokalnoj valuti. Kliknite Kupi i Liquity će trenutačno biti dodano u vaš novčanik.
Kako kupiti Liquity (LQTY) Vodič

Što možete učiniti s Liquity

Posjedovanje Liquity omogućuje vam otvaranje više vrata u smislu samo kupnje i zadržavanja. Možete trgovati BTC-om na stotinama tržišta, zaraditi pasivne nagrade putem fleksibilnih proizvoda za ulaganje i štednju ili iskoristiti profesionalne alate za trgovanje kako biste povećali svoja sredstva. Bilo da ste početnik ili profesionalac, iskusni investitor, MEXC vam olakšava maksimiziranje vašeg kripto potencijala. U nastavku su četiri najbolja načina kako možete maksimalno iskoristiti svoje Bitcoin tokene

  • Istražite MEXC spot tržište

    Istražite MEXC spot tržište

    Trgujte s više od 2,800 tokena uz super niske naknade.

    Terminsko trgovanje

    Terminsko trgovanje

    Trgujte s financijskom polugom do 500x i velikom likvidnošću.

  • MEXC Launchpool

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    MEXC pretprodaja

    MEXC pretprodaja

    Kupujte i prodajte nove tokene prije nego što budu službeno popisani na burzi.

Trgovanje s izuzetno niskim naknadama na MEXC-u

Kupnja Liquity (LQTY) na MEXC-u znači veću vrijednost za vaš novac. Kao jedna od kripto platformi s najnižim naknadama na tržištu, MEXC vam pomaže smanjiti troškove već od prve trgovine.

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Što je Liquity (LQTY)

Liquity (LQTY) is a token that captures the fee revenue generated by the Liquity Protocol via staking. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to draw 0% interest loans against Ether used as collateral. Loans are paid out in LUSD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%.

Liquity Resurs

Za dublje razumijevanje Liquity, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

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Kategorija :

Arbitrum EcosystemDecentralized Finance (DeFi)Ethereum Ecosystem

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Stranica zadnji put ažurirana: 2026-06-16 01:55:41 (UTC+8)

Liquity (LQTY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
02-11 14:20:00Ažuriranja industrije
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Podaci u lancu
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Ažuriranja industrije
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Ažuriranja industrije
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Ažuriranja industrije
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Ažuriranja industrije
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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LQTY USDT (terminsko trgovanje)

Idite na dugačke ili kratke pozicije LQTY s financijskom polugom. Istražite terminsko trgovanje LQTY USDT na MEXC-u i iskoristite tržišne promjene.

Tržišta za trgovanje Liquity (LQTY) na MEXC-u

Istražite spot i terminska tržišta, pogledajte cijenu Liquity uživo, obujam i trgujte izravno.

Parovi
Cijena
24-satna promjena
24-satni obujam
LQTY/USDT
€0.182406
€0.182406€0.182406
0.00%
0.00% (USDT)

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Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

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