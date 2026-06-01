Liquity Cijena danas

Trenutačna cijena Liquity (LQTY) danas je € 0.2121, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LQTY u EUR je € 0.2121 po LQTY.

Liquity trenutačno je na #736 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u € 20.41M, s količinom u optjecaju od 96.23M LQTY. Tijekom posljednja 24 sata, LQTY trgovao je između € 0.1963 (niska) i € 0.2162 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi € 54.158287164008830422, dok je rekordna najniža cijena bila € 0.160722232191639289.

U kratkoročnim performansama, LQTY se kretao -0.99% u posljednjem satu i +1.92% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je € 60.46K.

Informacije o tržištu Liquity (LQTY)

Poredak No.736 Tržišna kapitalizacija € 20.41M€ 20.41M € 20.41M Obujam (24 sata) € 60.46K€ 60.46K € 60.46K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija € 21.21M€ 21.21M € 21.21M Količina u optjecaju 96.23M 96.23M 96.23M Maksimalna količina 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Ukupna količina 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Stopa optjecaja 96.23% Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Liquity je € 20.41M, s obujmom trgovanja u 24 sata od € 60.46K. Količina u optjecaju LQTY je 96.23M, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je € 21.21M.