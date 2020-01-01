Laqira Protocol (LQR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Laqira Protocol (LQR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Laqira Protocol (LQR) Informacije Laqira Protocol is a DeFi hub with innovative products including LaqiraPay, LaqiDex and TaBit. Službena web stranica: https://laqira.io Bijela knjiga: https://laqira.io/whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xc4a1e7106d08b7ff947254b6d75cf2b877d55daf Kupi LQR odmah!

Laqira Protocol (LQR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Laqira Protocol (LQR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 7.69M $ 7.69M $ 7.69M Ukupna količina: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Količina u optjecaju: $ 88.62M $ 88.62M $ 88.62M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 216.95M $ 216.95M $ 216.95M Povijesni maksimum: $ 0.4117 $ 0.4117 $ 0.4117 Povijesni minimum: $ 0.003177412953362381 $ 0.003177412953362381 $ 0.003177412953362381 Trenutna cijena: $ 0.08678 $ 0.08678 $ 0.08678 Saznajte više o cijeni Laqira Protocol (LQR)

Laqira Protocol (LQR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Laqira Protocol (LQR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LQR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LQR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LQR tokena, istražite LQR cijenu tokena uživo!

Laqira Protocol (LQR) Povijest cijena Analiza povijesti cijena LQR pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite LQR povijest cijena odmah!

LQR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LQR? Naša LQR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LQR predviđanje cijene tokena odmah!

