Livepeer (LPT) Informacije Livepeer is an open source video live broadcast platform service based on the Ethereum blockchain. Livepeer Token (LPT) is the protocol token of the Livepeer network. Holders can bind tokens to transcoders to perform work on your behalf and earn new tokens and income every day. Službena web stranica: https://livepeer.org/ Bijela knjiga: https://github.com/livepeer/wiki/blob/master/WHITEPAPER.md Istraživač blokova: https://explorer.livepeer.org/

Livepeer (LPT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Livepeer (LPT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 298.89M $ 298.89M $ 298.89M Ukupna količina: $ 44.05M $ 44.05M $ 44.05M Količina u optjecaju: $ 44.05M $ 44.05M $ 44.05M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 298.89M $ 298.89M $ 298.89M Povijesni maksimum: $ 99.777 $ 99.777 $ 99.777 Povijesni minimum: $ 0.420586727745 $ 0.420586727745 $ 0.420586727745 Trenutna cijena: $ 6.785 $ 6.785 $ 6.785 Saznajte više o cijeni Livepeer (LPT)

Livepeer (LPT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Livepeer (LPT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LPT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LPT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LPT tokena, istražite LPT cijenu tokena uživo!

Livepeer (LPT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena LPT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite LPT povijest cijena odmah!

LPT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LPT? Naša LPT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LPT predviđanje cijene tokena odmah!

