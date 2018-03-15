Loom Network (LOOM) Tokenomika

Loom Network (LOOM) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Loom Network (LOOM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Loom Network (LOOM) Informacije

Loom Network is the next-generation blockchain platform for highly scalable games and social apps. The Loom SDK makes it possible for developers to easily create and run their own large-scale DApps across high throughput DPoS sidechains, which are fully backed by the trust and security of Ethereum.

Službena web stranica:
https://loomx.io/
Bijela knjiga:
https://medium.com/loom-network/introducing-loom-network-scaling-ethereum-today-9ea26b5b57c
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0x42476F744292107e34519F9c357927074Ea3F75D

Loom Network (LOOM) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Loom Network (LOOM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 1.74M
$ 1.74M
Ukupna količina:
$ 1.30B
$ 1.30B
Količina u optjecaju:
$ 1.24B
$ 1.24B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 1.82M
$ 1.82M
Povijesni maksimum:
$ 0.49801
$ 0.49801
Povijesni minimum:
$ 0.001325802388816845
$ 0.001325802388816845
Trenutna cijena:
$ 0.001397
$ 0.001397

Loom Network (LOOM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Loom Network (LOOM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj LOOM tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja LOOM tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku LOOM tokena, istražite LOOM cijenu tokena uživo!

