Loom Network (LOOM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Loom Network (LOOM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Loom Network (LOOM) Informacije Loom Network is the next-generation blockchain platform for highly scalable games and social apps. The Loom SDK makes it possible for developers to easily create and run their own large-scale DApps across high throughput DPoS sidechains, which are fully backed by the trust and security of Ethereum. Službena web stranica: https://loomx.io/ Bijela knjiga: https://medium.com/loom-network/introducing-loom-network-scaling-ethereum-today-9ea26b5b57c Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x42476F744292107e34519F9c357927074Ea3F75D

Loom Network (LOOM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Loom Network (LOOM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M Ukupna količina: $ 1.30B $ 1.30B $ 1.30B Količina u optjecaju: $ 1.24B $ 1.24B $ 1.24B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.82M $ 1.82M $ 1.82M Povijesni maksimum: $ 0.49801 $ 0.49801 $ 0.49801 Povijesni minimum: $ 0.001325802388816845 $ 0.001325802388816845 $ 0.001325802388816845 Trenutna cijena: $ 0.001397 $ 0.001397 $ 0.001397 Saznajte više o cijeni Loom Network (LOOM)

Loom Network (LOOM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Loom Network (LOOM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LOOM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LOOM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LOOM tokena, istražite LOOM cijenu tokena uživo!

