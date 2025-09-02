Više o LOOM

Loom Network Logotip

Loom Network Cijena(LOOM)

1 LOOM u USD cijena uživo:

$0.001437
$0.001437$0.001437
+1.84%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Loom Network (LOOM)
Loom Network (LOOM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.001404
$ 0.001404$ 0.001404
24-satna najniža cijena
$ 0.00155
$ 0.00155$ 0.00155
24-satna najviša cijena

$ 0.001404
$ 0.001404$ 0.001404

$ 0.00155
$ 0.00155$ 0.00155

$ 0.7744539976119995
$ 0.7744539976119995$ 0.7744539976119995

$ 0.001325802388816845
$ 0.001325802388816845$ 0.001325802388816845

-0.28%

+1.84%

-3.30%

-3.30%

Loom Network (LOOM) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.001437. Tijekom protekla 24 sata, LOOMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.001404 i najviše cijene $ 0.00155, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LOOM je $ 0.7744539976119995, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001325802388816845.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LOOM se promijenio za -0.28% u posljednjih sat vremena, +1.84% u posljednjih 24 sata i -3.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Loom Network (LOOM)

No.1875

$ 1.79M
$ 1.79M$ 1.79M

$ 62.35K
$ 62.35K$ 62.35K

$ 1.87M
$ 1.87M$ 1.87M

1.24B
1.24B 1.24B

--
----

1,300,000,000
1,300,000,000 1,300,000,000

2018-03-15 00:00:00

$ 0.076
$ 0.076$ 0.076

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Loom Network je $ 1.79M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 62.35K. Količina u optjecaju LOOM je 1.24B, s ukupnom količinom od 1300000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.87M.

Loom Network (LOOM) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Loom Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00002596+1.84%
30 dana$ -0.000096-6.27%
60 dana$ -0.000118-7.59%
90 dana$ -0.001226-46.04%
Loom Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u LOOM od $ +0.00002596 (+1.84%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Loom Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000096 (-6.27%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Loom Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LOOM od $ -0.000118 (-7.59%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Loom Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.001226 (-46.04%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Loom Network (LOOM)?

Pogledajte Loom Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je Loom Network (LOOM)

Loom Network is the next-generation blockchain platform for highly scalable games and social apps. The Loom SDK makes it possible for developers to easily create and run their own large-scale DApps across high throughput DPoS sidechains, which are fully backed by the trust and security of Ethereum.

Loom Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Loom Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti LOOM dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Loom Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Loom Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Loom Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Loom Network (LOOM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Loom Network (LOOM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Loom Network.

Provjerite Loom Network predviđanje cijene sada!

Loom Network (LOOM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Loom Network (LOOM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LOOM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Loom Network (LOOM)

Tražiš kako kupiti Loom Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Loom Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

LOOM u lokalnim valutama

1 Loom Network(LOOM) u VND
37.814655
1 Loom Network(LOOM) u AUD
A$0.00218424
1 Loom Network(LOOM) u GBP
0.00104901
1 Loom Network(LOOM) u EUR
0.00122145
1 Loom Network(LOOM) u USD
$0.001437
1 Loom Network(LOOM) u MYR
RM0.00606414
1 Loom Network(LOOM) u TRY
0.05911818
1 Loom Network(LOOM) u JPY
¥0.211239
1 Loom Network(LOOM) u ARS
ARS$1.97933817
1 Loom Network(LOOM) u RUB
0.11577909
1 Loom Network(LOOM) u INR
0.126456
1 Loom Network(LOOM) u IDR
Rp23.55737328
1 Loom Network(LOOM) u KRW
2.0041839
1 Loom Network(LOOM) u PHP
0.08208144
1 Loom Network(LOOM) u EGP
￡E.0.06972324
1 Loom Network(LOOM) u BRL
R$0.00780291
1 Loom Network(LOOM) u CAD
C$0.00196869
1 Loom Network(LOOM) u BDT
0.17463861
1 Loom Network(LOOM) u NGN
2.20060743
1 Loom Network(LOOM) u COP
$5.77107822
1 Loom Network(LOOM) u ZAR
R.0.02531994
1 Loom Network(LOOM) u UAH
0.05944869
1 Loom Network(LOOM) u VES
Bs0.209802
1 Loom Network(LOOM) u CLP
$1.39389
1 Loom Network(LOOM) u PKR
Rs0.40718832
1 Loom Network(LOOM) u KZT
0.77340777
1 Loom Network(LOOM) u THB
฿0.04642947
1 Loom Network(LOOM) u TWD
NT$0.04401531
1 Loom Network(LOOM) u AED
د.إ0.00527379
1 Loom Network(LOOM) u CHF
Fr0.0011496
1 Loom Network(LOOM) u HKD
HK$0.01119423
1 Loom Network(LOOM) u AMD
֏0.54930762
1 Loom Network(LOOM) u MAD
.د.م0.01290426
1 Loom Network(LOOM) u MXN
$0.02680005
1 Loom Network(LOOM) u SAR
ريال0.00538875
1 Loom Network(LOOM) u PLN
0.00521631
1 Loom Network(LOOM) u RON
лв0.00622221
1 Loom Network(LOOM) u SEK
kr0.01349343
1 Loom Network(LOOM) u BGN
лв0.00239979
1 Loom Network(LOOM) u HUF
Ft0.48464262
1 Loom Network(LOOM) u CZK
0.02994708
1 Loom Network(LOOM) u KWD
د.ك0.000438285
1 Loom Network(LOOM) u ILS
0.00481395
1 Loom Network(LOOM) u AOA
Kz1.30992609
1 Loom Network(LOOM) u BHD
.د.ب0.000541749
1 Loom Network(LOOM) u BMD
$0.001437
1 Loom Network(LOOM) u DKK
kr0.00915369
1 Loom Network(LOOM) u HNL
L0.03759192
1 Loom Network(LOOM) u MUR
0.0658146
1 Loom Network(LOOM) u NAD
$0.02523372
1 Loom Network(LOOM) u NOK
kr0.01435563
1 Loom Network(LOOM) u NZD
$0.00242853
1 Loom Network(LOOM) u PAB
B/.0.001437
1 Loom Network(LOOM) u PGK
K0.00607851
1 Loom Network(LOOM) u QAR
ر.ق0.00523068
1 Loom Network(LOOM) u RSD
дин.0.14372874

Loom Network Resurs

Za dublje razumijevanje Loom Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Loom Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Loom Network

Koliko Loom Network (LOOM) vrijedi danas?
Cijena LOOM uživo u USD je 0.001437 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LOOM u USD?
Trenutačna cijena LOOM u USD je $ 0.001437. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Loom Network?
Tržišna kapitalizacija za LOOM je $ 1.79M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LOOM?
Količina u optjecaju za LOOM je 1.24B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LOOM?
LOOM je postigao ATH cijenu od 0.7744539976119995 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LOOM?
LOOM je vidio ATL cijenu od 0.001325802388816845 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LOOM?
24-satni obujam trgovanja za LOOM je $ 62.35K USD.
Hoće li LOOM još narasti ove godine?
LOOM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LOOM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Loom Network (LOOM) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

