LooksRare (LOOKS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u LooksRare (LOOKS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

LooksRare (LOOKS) Informacije LooksRare is the community-first NFT marketplace with rewards for participating. Službena web stranica: https://looksrare.org/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xf4d2888d29D722226FafA5d9B24F9164c092421E Kupi LOOKS odmah!

LooksRare (LOOKS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za LooksRare (LOOKS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 14.55M $ 14.55M $ 14.55M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 14.55M $ 14.55M $ 14.55M Povijesni maksimum: $ 7.092 $ 7.092 $ 7.092 Povijesni minimum: $ 0.008192741667220475 $ 0.008192741667220475 $ 0.008192741667220475 Trenutna cijena: $ 0.014553 $ 0.014553 $ 0.014553 Saznajte više o cijeni LooksRare (LOOKS)

LooksRare (LOOKS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike LooksRare (LOOKS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LOOKS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LOOKS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LOOKS tokena, istražite LOOKS cijenu tokena uživo!

Kako kupiti LOOKS Jeste li zainteresirani za dodavanje LooksRare (LOOKS) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje LOOKS, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati LOOKS na MEXC-u odmah!

