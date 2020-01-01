Legends of Elysium (LOE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Legends of Elysium (LOE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Legends of Elysium (LOE) Informacije Legends of Elysium (LOE) provides a Free-To-Play platform where users engage in strategic collectible card and board games, earning through daily quests and competitions. It combines gaming with blockchain technology, offering a unique and immersive fantasy experience. Službena web stranica: https://legendsofelysium.io/ Bijela knjiga: https://docsend.com/view/d9zxup8qet98pf67 Istraživač blokova: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=polygon&tab=transactions&tokenAddress=0x8b78927048de67b9e8c8f834359f15c3822ed871 Kupi LOE odmah!

Legends of Elysium (LOE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Legends of Elysium (LOE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 30.42K $ 30.42K $ 30.42K Ukupna količina: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Količina u optjecaju: $ 13.76M $ 13.76M $ 13.76M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 442.00K $ 442.00K $ 442.00K Povijesni maksimum: $ 0.417 $ 0.417 $ 0.417 Povijesni minimum: $ 0.002112921524026106 $ 0.002112921524026106 $ 0.002112921524026106 Trenutna cijena: $ 0.00221 $ 0.00221 $ 0.00221 Saznajte više o cijeni Legends of Elysium (LOE)

Legends of Elysium (LOE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Legends of Elysium (LOE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LOE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LOE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LOE tokena, istražite LOE cijenu tokena uživo!

Kako kupiti LOE Jeste li zainteresirani za dodavanje Legends of Elysium (LOE) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje LOE, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati LOE na MEXC-u odmah!

Legends of Elysium (LOE) Povijest cijena Analiza povijesti cijena LOE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite LOE povijest cijena odmah!

LOE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LOE? Naša LOE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LOE predviđanje cijene tokena odmah!

