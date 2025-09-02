Legends of Elysium (LOE) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
Legends of Elysium (LOE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00289. Tijekom protekla 24 sata, LOEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00267 i najviše cijene $ 0.00301, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LOE je $ 9.151237065924299, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002319631130674986.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LOE se promijenio za -0.35% u posljednjih sat vremena, +3.95% u posljednjih 24 sata i -2.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Legends of Elysium (LOE)
No.3095
MATIC
Trenutačna tržišna kapitalizacija Legends of Elysium je $ 39.78K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 34.66K. Količina u optjecaju LOE je 13.76M, s ukupnom količinom od 200000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 578.00K.
Legends of Elysium (LOE) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Legends of Elysium za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.0001098
+3.95%
30 dana
$ -0.00015
-4.94%
60 dana
$ -0.00007
-2.37%
90 dana
$ -0.00187
-39.29%
Legends of Elysium promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u LOE od $ +0.0001098 (+3.95%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Legends of Elysium 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00015 (-4.94%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Legends of Elysium 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LOE od $ -0.00007 (-2.37%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Legends of Elysium 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00187 (-39.29%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Legends of Elysium (LOE)?
Legends of Elysium (LOE) provides a Free-To-Play platform where users engage in strategic collectible card and board games, earning through daily quests and competitions. It combines gaming with blockchain technology, offering a unique and immersive fantasy experience.
