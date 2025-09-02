Više o LOE

LOE Informacije o cijeni

LOE Bijela knjiga

LOE Službena web stranica

LOE Tokenomija

LOE Prognoza cijena

LOE Povijest

Vodič za kupnju LOE

Konverter LOE u fiducijarnu valutu

LOE Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Legends of Elysium Logotip

Legends of Elysium Cijena(LOE)

1 LOE u USD cijena uživo:

$0.00289
$0.00289$0.00289
+3.95%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Legends of Elysium (LOE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:03:38 (UTC+8)

Legends of Elysium (LOE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00267
$ 0.00267$ 0.00267
24-satna najniža cijena
$ 0.00301
$ 0.00301$ 0.00301
24-satna najviša cijena

$ 0.00267
$ 0.00267$ 0.00267

$ 0.00301
$ 0.00301$ 0.00301

$ 9.151237065924299
$ 9.151237065924299$ 9.151237065924299

$ 0.002319631130674986
$ 0.002319631130674986$ 0.002319631130674986

-0.35%

+3.95%

-2.37%

-2.37%

Legends of Elysium (LOE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00289. Tijekom protekla 24 sata, LOEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00267 i najviše cijene $ 0.00301, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LOE je $ 9.151237065924299, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002319631130674986.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LOE se promijenio za -0.35% u posljednjih sat vremena, +3.95% u posljednjih 24 sata i -2.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Legends of Elysium (LOE)

No.3095

$ 39.78K
$ 39.78K$ 39.78K

$ 34.66K
$ 34.66K$ 34.66K

$ 578.00K
$ 578.00K$ 578.00K

13.76M
13.76M 13.76M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

200,000,000
200,000,000 200,000,000

6.88%

MATIC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Legends of Elysium je $ 39.78K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 34.66K. Količina u optjecaju LOE je 13.76M, s ukupnom količinom od 200000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 578.00K.

Legends of Elysium (LOE) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Legends of Elysium za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0001098+3.95%
30 dana$ -0.00015-4.94%
60 dana$ -0.00007-2.37%
90 dana$ -0.00187-39.29%
Legends of Elysium promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u LOE od $ +0.0001098 (+3.95%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Legends of Elysium 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00015 (-4.94%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Legends of Elysium 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LOE od $ -0.00007 (-2.37%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Legends of Elysium 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00187 (-39.29%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Legends of Elysium (LOE)?

Pogledajte Legends of Elysium stranicu Povijest cijena sada.

Što je Legends of Elysium (LOE)

Legends of Elysium (LOE) provides a Free-To-Play platform where users engage in strategic collectible card and board games, earning through daily quests and competitions. It combines gaming with blockchain technology, offering a unique and immersive fantasy experience.

Legends of Elysium dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Legends of Elysium ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti LOE dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Legends of Elysium na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Legends of Elysium učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Legends of Elysium Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Legends of Elysium (LOE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Legends of Elysium (LOE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Legends of Elysium.

Provjerite Legends of Elysium predviđanje cijene sada!

Legends of Elysium (LOE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Legends of Elysium (LOE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LOE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Legends of Elysium (LOE)

Tražiš kako kupiti Legends of Elysium? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Legends of Elysium na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

LOE u lokalnim valutama

1 Legends of Elysium(LOE) u VND
76.05035
1 Legends of Elysium(LOE) u AUD
A$0.0043928
1 Legends of Elysium(LOE) u GBP
0.0021097
1 Legends of Elysium(LOE) u EUR
0.0024565
1 Legends of Elysium(LOE) u USD
$0.00289
1 Legends of Elysium(LOE) u MYR
RM0.0121958
1 Legends of Elysium(LOE) u TRY
0.1188368
1 Legends of Elysium(LOE) u JPY
¥0.42483
1 Legends of Elysium(LOE) u ARS
ARS$3.9807149
1 Legends of Elysium(LOE) u RUB
0.2328473
1 Legends of Elysium(LOE) u INR
0.25432
1 Legends of Elysium(LOE) u IDR
Rp47.3770416
1 Legends of Elysium(LOE) u KRW
4.0250475
1 Legends of Elysium(LOE) u PHP
0.1650768
1 Legends of Elysium(LOE) u EGP
￡E.0.1402517
1 Legends of Elysium(LOE) u BRL
R$0.0156927
1 Legends of Elysium(LOE) u CAD
C$0.0039593
1 Legends of Elysium(LOE) u BDT
0.3512217
1 Legends of Elysium(LOE) u NGN
4.4257171
1 Legends of Elysium(LOE) u COP
$11.6064134
1 Legends of Elysium(LOE) u ZAR
R.0.050864
1 Legends of Elysium(LOE) u UAH
0.1195593
1 Legends of Elysium(LOE) u VES
Bs0.42194
1 Legends of Elysium(LOE) u CLP
$2.8033
1 Legends of Elysium(LOE) u PKR
Rs0.8189104
1 Legends of Elysium(LOE) u KZT
1.5554269
1 Legends of Elysium(LOE) u THB
฿0.0933759
1 Legends of Elysium(LOE) u TWD
NT$0.0884918
1 Legends of Elysium(LOE) u AED
د.إ0.0106063
1 Legends of Elysium(LOE) u CHF
Fr0.002312
1 Legends of Elysium(LOE) u HKD
HK$0.0225131
1 Legends of Elysium(LOE) u AMD
֏1.1047314
1 Legends of Elysium(LOE) u MAD
.د.م0.0259522
1 Legends of Elysium(LOE) u MXN
$0.0538696
1 Legends of Elysium(LOE) u SAR
ريال0.0108375
1 Legends of Elysium(LOE) u PLN
0.0105196
1 Legends of Elysium(LOE) u RON
лв0.0125137
1 Legends of Elysium(LOE) u SEK
kr0.0271371
1 Legends of Elysium(LOE) u BGN
лв0.0047974
1 Legends of Elysium(LOE) u HUF
Ft0.9753461
1 Legends of Elysium(LOE) u CZK
0.0602565
1 Legends of Elysium(LOE) u KWD
د.ك0.00088145
1 Legends of Elysium(LOE) u ILS
0.0096815
1 Legends of Elysium(LOE) u AOA
Kz2.6344373
1 Legends of Elysium(LOE) u BHD
.د.ب0.00108664
1 Legends of Elysium(LOE) u BMD
$0.00289
1 Legends of Elysium(LOE) u DKK
kr0.0184093
1 Legends of Elysium(LOE) u HNL
L0.0756024
1 Legends of Elysium(LOE) u MUR
0.132362
1 Legends of Elysium(LOE) u NAD
$0.0507484
1 Legends of Elysium(LOE) u NOK
kr0.0289
1 Legends of Elysium(LOE) u NZD
$0.0048841
1 Legends of Elysium(LOE) u PAB
B/.0.00289
1 Legends of Elysium(LOE) u PGK
K0.0122247
1 Legends of Elysium(LOE) u QAR
ر.ق0.0105196
1 Legends of Elysium(LOE) u RSD
дин.0.2892023

Legends of Elysium Resurs

Za dublje razumijevanje Legends of Elysium, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Legends of Elysium web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Legends of Elysium

Koliko Legends of Elysium (LOE) vrijedi danas?
Cijena LOE uživo u USD je 0.00289 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LOE u USD?
Trenutačna cijena LOE u USD je $ 0.00289. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Legends of Elysium?
Tržišna kapitalizacija za LOE je $ 39.78K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LOE?
Količina u optjecaju za LOE je 13.76M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LOE?
LOE je postigao ATH cijenu od 9.151237065924299 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LOE?
LOE je vidio ATL cijenu od 0.002319631130674986 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LOE?
24-satni obujam trgovanja za LOE je $ 34.66K USD.
Hoće li LOE još narasti ove godine?
LOE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LOE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:03:38 (UTC+8)

Legends of Elysium (LOE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

LOE u USD kalkulator

Iznos

LOE
LOE
USD
USD

1 LOE = 0.00289 USD

Trgujte LOE

LOEUSDT
$0.00289
$0.00289$0.00289
+4.33%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine