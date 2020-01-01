Houdini Swap (LOCK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Houdini Swap (LOCK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Houdini Swap (LOCK) Informacije Cross chain liquidity aggregator with a unique set of privacy features. Službena web stranica: https://houdiniswap.com/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/App2Sp9pgmQG7yD6uVaygULxALf4TpfALgnhHEkJimih Kupi LOCK odmah!

Houdini Swap (LOCK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Houdini Swap (LOCK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 13.94M $ 13.94M $ 13.94M Ukupna količina: $ 90.98M $ 90.98M $ 90.98M Količina u optjecaju: $ 90.98M $ 90.98M $ 90.98M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 15.32M $ 15.32M $ 15.32M Povijesni maksimum: $ 1.32 $ 1.32 $ 1.32 Povijesni minimum: $ 0.04071961931670599 $ 0.04071961931670599 $ 0.04071961931670599 Trenutna cijena: $ 0.1532 $ 0.1532 $ 0.1532 Saznajte više o cijeni Houdini Swap (LOCK)

Houdini Swap (LOCK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Houdini Swap (LOCK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LOCK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LOCK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LOCK tokena, istražite LOCK cijenu tokena uživo!

