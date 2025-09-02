Više o LOCK

Houdini Swap Cijena(LOCK)

1 LOCK u USD cijena uživo:

$0.152
-4.46%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Houdini Swap (LOCK)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:44:37 (UTC+8)

Houdini Swap (LOCK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.1499
24-satna najniža cijena
$ 0.1669
24-satna najviša cijena

$ 0.1499
$ 0.1669
$ 1.2982915619561333
$ 0.04071961931670599
0.00%

-4.46%

-18.94%

-18.94%

Houdini Swap (LOCK) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.152. Tijekom protekla 24 sata, LOCKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.1499 i najviše cijene $ 0.1669, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LOCK je $ 1.2982915619561333, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.04071961931670599.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LOCK se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -4.46% u posljednjih 24 sata i -18.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Houdini Swap (LOCK)

No.986

$ 13.85M
$ 807.51
$ 15.20M
91.14M
100,000,000
91,139,509.78374997
91.13%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Houdini Swap je $ 13.85M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 807.51. Količina u optjecaju LOCK je 91.14M, s ukupnom količinom od 91139509.78374997. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.20M.

Houdini Swap (LOCK) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Houdini Swap za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.007096-4.46%
30 dana$ -0.0011-0.72%
60 dana$ +0.0183+13.68%
90 dana$ -0.0151-9.04%
Houdini Swap promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u LOCK od $ -0.007096 (-4.46%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Houdini Swap 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0011 (-0.72%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Houdini Swap 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LOCK od $ +0.0183 (+13.68%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Houdini Swap 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0151 (-9.04%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Houdini Swap (LOCK)?

Pogledajte Houdini Swap stranicu Povijest cijena sada.

Što je Houdini Swap (LOCK)

Cross chain liquidity aggregator with a unique set of privacy features.

Houdini Swap dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Houdini Swap ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti LOCK dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Houdini Swap na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Houdini Swap učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Houdini Swap Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Houdini Swap (LOCK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Houdini Swap (LOCK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Houdini Swap.

Provjerite Houdini Swap predviđanje cijene sada!

Houdini Swap (LOCK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Houdini Swap (LOCK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LOCK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Houdini Swap (LOCK)

Tražiš kako kupiti Houdini Swap? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Houdini Swap na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

LOCK u lokalnim valutama

1 Houdini Swap(LOCK) u VND
3,999.88
1 Houdini Swap(LOCK) u AUD
A$0.23104
1 Houdini Swap(LOCK) u GBP
0.11096
1 Houdini Swap(LOCK) u EUR
0.1292
1 Houdini Swap(LOCK) u USD
$0.152
1 Houdini Swap(LOCK) u MYR
RM0.64144
1 Houdini Swap(LOCK) u TRY
6.25328
1 Houdini Swap(LOCK) u JPY
¥22.344
1 Houdini Swap(LOCK) u ARS
ARS$209.36632
1 Houdini Swap(LOCK) u RUB
12.24664
1 Houdini Swap(LOCK) u INR
13.376
1 Houdini Swap(LOCK) u IDR
Rp2,491.80288
1 Houdini Swap(LOCK) u KRW
211.9944
1 Houdini Swap(LOCK) u PHP
8.68224
1 Houdini Swap(LOCK) u EGP
￡E.7.37504
1 Houdini Swap(LOCK) u BRL
R$0.82536
1 Houdini Swap(LOCK) u CAD
C$0.20824
1 Houdini Swap(LOCK) u BDT
18.47256
1 Houdini Swap(LOCK) u NGN
232.77128
1 Houdini Swap(LOCK) u COP
$610.44112
1 Houdini Swap(LOCK) u ZAR
R.2.67824
1 Houdini Swap(LOCK) u UAH
6.28824
1 Houdini Swap(LOCK) u VES
Bs22.192
1 Houdini Swap(LOCK) u CLP
$147.44
1 Houdini Swap(LOCK) u PKR
Rs43.07072
1 Houdini Swap(LOCK) u KZT
81.80792
1 Houdini Swap(LOCK) u THB
฿4.91112
1 Houdini Swap(LOCK) u TWD
NT$4.65576
1 Houdini Swap(LOCK) u AED
د.إ0.55784
1 Houdini Swap(LOCK) u CHF
Fr0.1216
1 Houdini Swap(LOCK) u HKD
HK$1.18408
1 Houdini Swap(LOCK) u AMD
֏58.10352
1 Houdini Swap(LOCK) u MAD
.د.م1.36496
1 Houdini Swap(LOCK) u MXN
$2.8348
1 Houdini Swap(LOCK) u SAR
ريال0.57
1 Houdini Swap(LOCK) u PLN
0.55176
1 Houdini Swap(LOCK) u RON
лв0.65816
1 Houdini Swap(LOCK) u SEK
kr1.42728
1 Houdini Swap(LOCK) u BGN
лв0.25384
1 Houdini Swap(LOCK) u HUF
Ft51.26352
1 Houdini Swap(LOCK) u CZK
3.16768
1 Houdini Swap(LOCK) u KWD
د.ك0.04636
1 Houdini Swap(LOCK) u ILS
0.5092
1 Houdini Swap(LOCK) u AOA
Kz138.55864
1 Houdini Swap(LOCK) u BHD
.د.ب0.057304
1 Houdini Swap(LOCK) u BMD
$0.152
1 Houdini Swap(LOCK) u DKK
kr0.96824
1 Houdini Swap(LOCK) u HNL
L3.97632
1 Houdini Swap(LOCK) u MUR
6.9616
1 Houdini Swap(LOCK) u NAD
$2.66912
1 Houdini Swap(LOCK) u NOK
kr1.51848
1 Houdini Swap(LOCK) u NZD
$0.25688
1 Houdini Swap(LOCK) u PAB
B/.0.152
1 Houdini Swap(LOCK) u PGK
K0.64296
1 Houdini Swap(LOCK) u QAR
ر.ق0.55328
1 Houdini Swap(LOCK) u RSD
дин.15.20304

Houdini Swap Resurs

Za dublje razumijevanje Houdini Swap, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Houdini Swap web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Houdini Swap

Koliko Houdini Swap (LOCK) vrijedi danas?
Cijena LOCK uživo u USD je 0.152 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LOCK u USD?
Trenutačna cijena LOCK u USD je $ 0.152. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Houdini Swap?
Tržišna kapitalizacija za LOCK je $ 13.85M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LOCK?
Količina u optjecaju za LOCK je 91.14M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LOCK?
LOCK je postigao ATH cijenu od 1.2982915619561333 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LOCK?
LOCK je vidio ATL cijenu od 0.04071961931670599 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LOCK?
24-satni obujam trgovanja za LOCK je $ 807.51 USD.
Hoće li LOCK još narasti ove godine?
LOCK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LOCK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Houdini Swap (LOCK) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

