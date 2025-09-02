Houdini Swap (LOCK) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.152. Tijekom protekla 24 sata, LOCKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.1499 i najviše cijene $ 0.1669, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LOCK je $ 1.2982915619561333, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.04071961931670599.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LOCK se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -4.46% u posljednjih 24 sata i -18.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Houdini Swap je $ 13.85M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 807.51. Količina u optjecaju LOCK je 91.14M, s ukupnom količinom od 91139509.78374997. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.20M.
Houdini Swap (LOCK) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Houdini Swap za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.007096
-4.46%
30 dana
$ -0.0011
-0.72%
60 dana
$ +0.0183
+13.68%
90 dana
$ -0.0151
-9.04%
Houdini Swap promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u LOCK od $ -0.007096 (-4.46%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Houdini Swap 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0011 (-0.72%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Houdini Swap 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LOCK od $ +0.0183 (+13.68%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Houdini Swap 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0151 (-9.04%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Houdini Swap (LOCK)?
Cross chain liquidity aggregator with a unique set of privacy features.
