LinqAI (LNQ) Informacije LinqAI is at the forefront of blending innovative technology with practical business solutions. Our expertise lies in creating versatile AI adaptable to any business environment, whether it's traditional sectors or the emerging Web3 space. Službena web stranica: https://www.linqai.com Bijela knjiga: https://www.linqai.com/linqprotocol-litepaper.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/address/0xd4f4d0a10bcae123bb6655e8fe93a30d01eebd04 Kupi LNQ odmah!

LinqAI (LNQ) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za LinqAI (LNQ), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 6.26M $ 6.26M $ 6.26M Ukupna količina: $ 896.69M $ 896.69M $ 896.69M Količina u optjecaju: $ 240.61M $ 240.61M $ 240.61M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 26.02M $ 26.02M $ 26.02M Povijesni maksimum: $ 0.29 $ 0.29 $ 0.29 Povijesni minimum: $ 0.02182167795848918 $ 0.02182167795848918 $ 0.02182167795848918 Trenutna cijena: $ 0.02602 $ 0.02602 $ 0.02602 Saznajte više o cijeni LinqAI (LNQ)

LinqAI (LNQ) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike LinqAI (LNQ) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LNQ tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LNQ tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LNQ tokena, istražite LNQ cijenu tokena uživo!

