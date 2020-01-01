LandX Finance (LNDX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u LandX Finance (LNDX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

LandX Finance (LNDX) Informacije LandX funds farmers for a share of future harvests. Financing is secured by farmland, offering investors sustainable yield from tangible assets. Službena web stranica: https://landx.fi/ Bijela knjiga: https://landx.gitbook.io/landx/introduction-to-landx/video-explainer Istraživač blokova: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x08A1C30BBB26425c1031ee9E43FA0B9960742539 Kupi LNDX odmah!

LandX Finance (LNDX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za LandX Finance (LNDX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 902.63K $ 902.63K $ 902.63K Ukupna količina: $ 69.09M $ 69.09M $ 69.09M Količina u optjecaju: $ 14.13M $ 14.13M $ 14.13M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.11M $ 5.11M $ 5.11M Povijesni maksimum: $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 Povijesni minimum: $ 0.05116158055352152 $ 0.05116158055352152 $ 0.05116158055352152 Trenutna cijena: $ 0.0639 $ 0.0639 $ 0.0639 Saznajte više o cijeni LandX Finance (LNDX)

LandX Finance (LNDX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike LandX Finance (LNDX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LNDX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LNDX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LNDX tokena, istražite LNDX cijenu tokena uživo!

Kako kupiti LNDX Jeste li zainteresirani za dodavanje LandX Finance (LNDX) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje LNDX, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati LNDX na MEXC-u odmah!

LandX Finance (LNDX) Povijest cijena Analiza povijesti cijena LNDX pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite LNDX povijest cijena odmah!

LNDX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LNDX? Naša LNDX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LNDX predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!