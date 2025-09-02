Više o LNDX

LandX Finance Logotip

LandX Finance Cijena(LNDX)

1 LNDX u USD cijena uživo:

$0.0677
-0.87%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena LandX Finance (LNDX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:03:15 (UTC+8)

LandX Finance (LNDX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0674
24-satna najniža cijena
$ 0.0699
24-satna najviša cijena

$ 0.0674
$ 0.0699
$ 3.575063582944541
$ 0.05116158055352152
-0.74%

-0.86%

-0.45%

-0.45%

LandX Finance (LNDX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0677. Tijekom protekla 24 sata, LNDXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0674 i najviše cijene $ 0.0699, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LNDX je $ 3.575063582944541, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.05116158055352152.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LNDX se promijenio za -0.74% u posljednjih sat vremena, -0.86% u posljednjih 24 sata i -0.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LandX Finance (LNDX)

No.2132

$ 954.63K
$ 58.30K
$ 5.42M
14.10M
80,000,000
69,072,875.678028
17.62%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija LandX Finance je $ 954.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 58.30K. Količina u optjecaju LNDX je 14.10M, s ukupnom količinom od 69072875.678028. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.42M.

LandX Finance (LNDX) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena LandX Finance za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000594-0.86%
30 dana$ +0.0055+8.84%
60 dana$ -0.025-26.97%
90 dana$ -0.0926-57.77%
LandX Finance promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u LNDX od $ -0.000594 (-0.86%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

LandX Finance 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0055 (+8.84%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

LandX Finance 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LNDX od $ -0.025 (-26.97%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

LandX Finance 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0926 (-57.77%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena LandX Finance (LNDX)?

Pogledajte LandX Finance stranicu Povijest cijena sada.

Što je LandX Finance (LNDX)

LandX funds farmers for a share of future harvests. Financing is secured by farmland, offering investors sustainable yield from tangible assets.

LandX Finance dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje LandX Finance ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti LNDX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o LandX Finance na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje LandX Finance učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

LandX Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će LandX Finance (LNDX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših LandX Finance (LNDX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za LandX Finance.

Provjerite LandX Finance predviđanje cijene sada!

LandX Finance (LNDX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike LandX Finance (LNDX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LNDX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti LandX Finance (LNDX)

Tražiš kako kupiti LandX Finance? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti LandX Finance na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

LNDX u lokalnim valutama

1 LandX Finance(LNDX) u VND
1 LandX Finance(LNDX) u AUD
1 LandX Finance(LNDX) u GBP
1 LandX Finance(LNDX) u EUR
1 LandX Finance(LNDX) u USD
1 LandX Finance(LNDX) u MYR
1 LandX Finance(LNDX) u TRY
1 LandX Finance(LNDX) u JPY
1 LandX Finance(LNDX) u ARS
1 LandX Finance(LNDX) u RUB
1 LandX Finance(LNDX) u INR
1 LandX Finance(LNDX) u IDR
1 LandX Finance(LNDX) u KRW
1 LandX Finance(LNDX) u PHP
1 LandX Finance(LNDX) u EGP
1 LandX Finance(LNDX) u BRL
1 LandX Finance(LNDX) u CAD
1 LandX Finance(LNDX) u BDT
1 LandX Finance(LNDX) u NGN
1 LandX Finance(LNDX) u COP
1 LandX Finance(LNDX) u ZAR
1 LandX Finance(LNDX) u UAH
1 LandX Finance(LNDX) u VES
1 LandX Finance(LNDX) u CLP
1 LandX Finance(LNDX) u PKR
1 LandX Finance(LNDX) u KZT
1 LandX Finance(LNDX) u THB
1 LandX Finance(LNDX) u TWD
1 LandX Finance(LNDX) u AED
1 LandX Finance(LNDX) u CHF
1 LandX Finance(LNDX) u HKD
1 LandX Finance(LNDX) u AMD
1 LandX Finance(LNDX) u MAD
1 LandX Finance(LNDX) u MXN
1 LandX Finance(LNDX) u SAR
1 LandX Finance(LNDX) u PLN
1 LandX Finance(LNDX) u RON
1 LandX Finance(LNDX) u SEK
1 LandX Finance(LNDX) u BGN
1 LandX Finance(LNDX) u HUF
1 LandX Finance(LNDX) u CZK
1 LandX Finance(LNDX) u KWD
1 LandX Finance(LNDX) u ILS
1 LandX Finance(LNDX) u AOA
1 LandX Finance(LNDX) u BHD
1 LandX Finance(LNDX) u BMD
1 LandX Finance(LNDX) u DKK
1 LandX Finance(LNDX) u HNL
1 LandX Finance(LNDX) u MUR
1 LandX Finance(LNDX) u NAD
1 LandX Finance(LNDX) u NOK
1 LandX Finance(LNDX) u NZD
1 LandX Finance(LNDX) u PAB
1 LandX Finance(LNDX) u PGK
1 LandX Finance(LNDX) u QAR
1 LandX Finance(LNDX) u RSD
LandX Finance Resurs

Za dublje razumijevanje LandX Finance, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena LandX Finance web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o LandX Finance

Koliko LandX Finance (LNDX) vrijedi danas?
Cijena LNDX uživo u USD je 0.0677 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LNDX u USD?
Trenutačna cijena LNDX u USD je $ 0.0677. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija LandX Finance?
Tržišna kapitalizacija za LNDX je $ 954.63K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LNDX?
Količina u optjecaju za LNDX je 14.10M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LNDX?
LNDX je postigao ATH cijenu od 3.575063582944541 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LNDX?
LNDX je vidio ATL cijenu od 0.05116158055352152 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LNDX?
24-satni obujam trgovanja za LNDX je $ 58.30K USD.
Hoće li LNDX još narasti ove godine?
LNDX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LNDX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:03:15 (UTC+8)

