LimeWire (LMWR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u LimeWire (LMWR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

LimeWire (LMWR) Informacije LimeWire is a leading AI Studio and social platform for image, music and video content creators. Službena web stranica: https://limewire.com/ Bijela knjiga: https://lmwr.com/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x628a3b2e302c7e896acc432d2d0dd22b6cb9bc88 Kupi LMWR odmah!

LimeWire (LMWR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za LimeWire (LMWR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 28.66M $ 28.66M $ 28.66M Ukupna količina: $ 633.05M $ 633.05M $ 633.05M Količina u optjecaju: $ 363.24M $ 363.24M $ 363.24M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 49.95M $ 49.95M $ 49.95M Povijesni maksimum: $ 1.8148 $ 1.8148 $ 1.8148 Povijesni minimum: $ 0.05401830062792594 $ 0.05401830062792594 $ 0.05401830062792594 Trenutna cijena: $ 0.0789 $ 0.0789 $ 0.0789 Saznajte više o cijeni LimeWire (LMWR)

LimeWire (LMWR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike LimeWire (LMWR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LMWR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LMWR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LMWR tokena, istražite LMWR cijenu tokena uživo!

LimeWire (LMWR) Povijest cijena Analiza povijesti cijena LMWR pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite LMWR povijest cijena odmah!

LMWR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LMWR? Naša LMWR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LMWR predviđanje cijene tokena odmah!

