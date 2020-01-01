LIMITUS (LMT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u LIMITUS (LMT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

LIMITUS (LMT) Informacije LIMITUS is an innovative intelligent automation platform that leverages advanced AI technology, enabling your device not only to assist you but also to think and execute tasks autonomously. Whether optimizing multi-chain trading strategies, streamlining workflows, or automating personal tasks, LIMITUS seamlessly integrates the Web3 and Web2 ecosystems, providing an intuitive platform that automates complex operations across apps, platforms, and networks, helping users efficiently manage digital assets, DeFi investments, emails, schedules, and more. Službena web stranica: https://www.limitus.ai/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/86t88w3MKT38HChTBKBwEeb1RW1MeTceaW68qY2Vpump Kupi LMT odmah!

LIMITUS (LMT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za LIMITUS (LMT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Ukupna količina: $ 830.14M $ 830.14M $ 830.14M Količina u optjecaju: $ 830.14M $ 830.14M $ 830.14M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.30M $ 1.30M $ 1.30M Povijesni maksimum: $ 0.2591 $ 0.2591 $ 0.2591 Povijesni minimum: $ 0.000166089548688421 $ 0.000166089548688421 $ 0.000166089548688421 Trenutna cijena: $ 0.001297 $ 0.001297 $ 0.001297 Saznajte više o cijeni LIMITUS (LMT)

LIMITUS (LMT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike LIMITUS (LMT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LMT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LMT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LMT tokena, istražite LMT cijenu tokena uživo!

