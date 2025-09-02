LIMITUS (LMT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.006015. Tijekom protekla 24 sata, LMTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.005777 i najviše cijene $ 0.007161, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LMT je $ 0.25195247504199564, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000166089548688421.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LMT se promijenio za -0.20% u posljednjih sat vremena, -8.75% u posljednjih 24 sata i -18.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu LIMITUS (LMT)
No.1360
$ 4.99M
$ 59.24K
$ 6.01M
830.14M
999,986,889
830,139,203
83.01%
SOL
Trenutačna tržišna kapitalizacija LIMITUS je $ 4.99M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 59.24K. Količina u optjecaju LMT je 830.14M, s ukupnom količinom od 830139203. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.01M.
LIMITUS (LMT) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena LIMITUS za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00057678
-8.75%
30 dana
$ -0.000297
-4.71%
60 dana
$ -0.005163
-46.19%
90 dana
$ -0.007729
-56.24%
LIMITUS promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u LMT od $ -0.00057678 (-8.75%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
LIMITUS 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000297 (-4.71%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
LIMITUS 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LMT od $ -0.005163 (-46.19%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
LIMITUS 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.007729 (-56.24%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena LIMITUS (LMT)?
LIMITUS is an innovative intelligent automation platform that leverages advanced AI technology, enabling your device not only to assist you but also to think and execute tasks autonomously. Whether optimizing multi-chain trading strategies, streamlining workflows, or automating personal tasks, LIMITUS seamlessly integrates the Web3 and Web2 ecosystems, providing an intuitive platform that automates complex operations across apps, platforms, and networks, helping users efficiently manage digital assets, DeFi investments, emails, schedules, and more.
LIMITUS Predviđanje cijene (USD)
Koliko će LIMITUS (LMT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših LIMITUS (LMT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za LIMITUS.
Razumijevanje tokenomike LIMITUS (LMT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LMT opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.