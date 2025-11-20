Eli Lilly Cijena danas

Trenutačna cijena Eli Lilly (LLYON) danas je $ 1,047.9, s promjenom od 0.18% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LLYON u USD je $ 1,047.9 po LLYON.

Eli Lilly trenutačno je na #1427 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4.17M, s količinom u optjecaju od 3.98K LLYON. Tijekom posljednja 24 sata, LLYON trgovao je između $ 1,027.55 (niska) i $ 1,070.67 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1,054.796643361371, dok je rekordna najniža cijena bila $ 712.8133541417105.

U kratkoročnim performansama, LLYON se kretao -0.05% u posljednjem satu i +2.20% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 70.64K.

Informacije o tržištu Eli Lilly (LLYON)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Eli Lilly je $ 4.17M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 70.64K. Količina u optjecaju LLYON je 3.98K, s ukupnom količinom od 3978.0005221. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.17M.