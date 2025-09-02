Large Language Model (LLM) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0010323
24-satna najniža cijena
$ 0.0012075
24-satna najviša cijena
$ 0.0010323
$ 0.0012075
$ 0.1446668034210282
$ 0.00083992100116347
+0.24%
-7.04%
-33.10%
-33.10%
Large Language Model (LLM) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0010614. Tijekom protekla 24 sata, LLMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0010323 i najviše cijene $ 0.0012075, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LLM je $ 0.1446668034210282, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00083992100116347.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LLM se promijenio za +0.24% u posljednjih sat vremena, -7.04% u posljednjih 24 sata i -33.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Large Language Model (LLM)
No.2077
$ 1.06M
$ 57.32K
$ 1.06M
1000.00M
999,997,360
SOL
Trenutačna tržišna kapitalizacija Large Language Model je $ 1.06M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 57.32K. Količina u optjecaju LLM je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999997360. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.06M.
Large Language Model (LLM) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Large Language Model za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.000080397
-7.04%
30 dana
$ +0.0001215
+12.92%
60 dana
$ -0.0004002
-27.39%
90 dana
$ -0.0009159
-46.33%
Large Language Model promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u LLM od $ -0.000080397 (-7.04%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Large Language Model 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0001215 (+12.92%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Large Language Model 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LLM od $ -0.0004002 (-27.39%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Large Language Model 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0009159 (-46.33%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Large Language Model (LLM)?
$LLM (Large Language Model) represents a new fusion of advanced AI technology and memetics, pushing the boundaries of both fields by blending AI with the playful, irreverent, and often rebellious culture of internet memes.
Large Language Model Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Large Language Model (LLM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Large Language Model (LLM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Large Language Model.
Razumijevanje tokenomike Large Language Model (LLM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LLM opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Large Language Model (LLM)
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.