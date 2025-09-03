Više o LIVE

SecondLive Logotip

SecondLive Cijena(LIVE)

1 LIVE u USD cijena uživo:

$0.02561
+6.53%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena SecondLive (LIVE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 09:25:06 (UTC+8)

SecondLive (LIVE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.02125
24-satna najniža cijena
$ 0.0304
24-satna najviša cijena

$ 0.02125
$ 0.0304
--
--
-4.45%

+6.53%

+28.05%

+28.05%

SecondLive (LIVE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.02561. Tijekom protekla 24 sata, LIVEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02125 i najviše cijene $ 0.0304, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LIVE se promijenio za -4.45% u posljednjih sat vremena, +6.53% u posljednjih 24 sata i +28.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SecondLive (LIVE)

--
$ 145.19K
$ 145.19K$ 145.19K

$ 25.61M
$ 25.61M$ 25.61M

--
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija SecondLive je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 145.19K. Količina u optjecaju LIVE je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.61M.

SecondLive (LIVE) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena SecondLive za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0015698+6.53%
30 dana$ +0.00561+28.05%
60 dana$ +0.00561+28.05%
90 dana$ +0.00561+28.05%
SecondLive promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u LIVE od $ +0.0015698 (+6.53%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

SecondLive 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00561 (+28.05%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

SecondLive 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LIVE od $ +0.00561 (+28.05%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

SecondLive 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.00561 (+28.05%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena SecondLive (LIVE)?

Pogledajte SecondLive stranicu Povijest cijena sada.

Što je SecondLive (LIVE)

SecondLive is the world’s first AI-powered, self-evolving world modeling platform, combining AI agents, AIGC toolkits, and a dual-token economy to empower users, brands, and developers to create immersive spaces, avatars, and interactive scenarios across multiple chains (Ethereum, BNB, Arbitrum, Polygon, TON). With core tools like Gobetti (wearable NFT editor), Calzone (text-to-3D generator), and intelligent AI agents, anyone can build and evolve dynamic digital worlds.

SecondLive dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje SecondLive ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti LIVE dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o SecondLive na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje SecondLive učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

SecondLive Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SecondLive (LIVE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SecondLive (LIVE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SecondLive.

Provjerite SecondLive predviđanje cijene sada!

SecondLive (LIVE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SecondLive (LIVE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LIVE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti SecondLive (LIVE)

Tražiš kako kupiti SecondLive? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti SecondLive na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

LIVE u lokalnim valutama

1 SecondLive(LIVE) u VND
673.92715
1 SecondLive(LIVE) u AUD
A$0.0391833
1 SecondLive(LIVE) u GBP
0.0189514
1 SecondLive(LIVE) u EUR
0.0217685
1 SecondLive(LIVE) u USD
$0.02561
1 SecondLive(LIVE) u MYR
RM0.1083303
1 SecondLive(LIVE) u TRY
1.0543637
1 SecondLive(LIVE) u JPY
¥3.79028
1 SecondLive(LIVE) u ARS
ARS$34.7960509
1 SecondLive(LIVE) u RUB
2.0623733
1 SecondLive(LIVE) u INR
2.2544483
1 SecondLive(LIVE) u IDR
Rp419.8359984
1 SecondLive(LIVE) u KRW
35.718267
1 SecondLive(LIVE) u PHP
1.4769287
1 SecondLive(LIVE) u EGP
￡E.1.2423411
1 SecondLive(LIVE) u BRL
R$0.1398306
1 SecondLive(LIVE) u CAD
C$0.0350857
1 SecondLive(LIVE) u BDT
3.1146882
1 SecondLive(LIVE) u NGN
39.3999606
1 SecondLive(LIVE) u COP
$102.8512966
1 SecondLive(LIVE) u ZAR
R.0.453297
1 SecondLive(LIVE) u UAH
1.0589735
1 SecondLive(LIVE) u VES
Bs3.81589
1 SecondLive(LIVE) u CLP
$24.91853
1 SecondLive(LIVE) u PKR
Rs7.2466056
1 SecondLive(LIVE) u KZT
13.8281195
1 SecondLive(LIVE) u THB
฿0.8287396
1 SecondLive(LIVE) u TWD
NT$0.7880197
1 SecondLive(LIVE) u AED
د.إ0.0939887
1 SecondLive(LIVE) u CHF
Fr0.020488
1 SecondLive(LIVE) u HKD
HK$0.199758
1 SecondLive(LIVE) u AMD
֏9.7971055
1 SecondLive(LIVE) u MAD
.د.م0.2315144
1 SecondLive(LIVE) u MXN
$0.4799314
1 SecondLive(LIVE) u SAR
ريال0.0960375
1 SecondLive(LIVE) u PLN
0.0937326
1 SecondLive(LIVE) u RON
лв0.1116596
1 SecondLive(LIVE) u SEK
kr0.2422706
1 SecondLive(LIVE) u BGN
лв0.0430248
1 SecondLive(LIVE) u HUF
Ft8.7107293
1 SecondLive(LIVE) u CZK
0.5390905
1 SecondLive(LIVE) u KWD
د.ك0.00781105
1 SecondLive(LIVE) u ILS
0.0865618
1 SecondLive(LIVE) u AOA
Kz23.4308451
1 SecondLive(LIVE) u BHD
.د.ب0.00962936
1 SecondLive(LIVE) u BMD
$0.02561
1 SecondLive(LIVE) u DKK
kr0.1641601
1 SecondLive(LIVE) u HNL
L0.6748235
1 SecondLive(LIVE) u MUR
1.1742185
1 SecondLive(LIVE) u NAD
$0.4535531
1 SecondLive(LIVE) u NOK
kr0.2568683
1 SecondLive(LIVE) u NZD
$0.043537
1 SecondLive(LIVE) u PAB
B/.0.02561
1 SecondLive(LIVE) u PGK
K0.1073059
1 SecondLive(LIVE) u QAR
ر.ق0.0932204
1 SecondLive(LIVE) u RSD
дин.2.5799514

SecondLive Resurs

Za dublje razumijevanje SecondLive, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena SecondLive web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SecondLive

Koliko SecondLive (LIVE) vrijedi danas?
Cijena LIVE uživo u USD je 0.02561 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LIVE u USD?
Trenutačna cijena LIVE u USD je $ 0.02561. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SecondLive?
Tržišna kapitalizacija za LIVE je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LIVE?
Količina u optjecaju za LIVE je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LIVE?
LIVE je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LIVE?
LIVE je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za LIVE?
24-satni obujam trgovanja za LIVE je $ 145.19K USD.
Hoće li LIVE još narasti ove godine?
LIVE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LIVE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
SecondLive (LIVE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

LIVE u USD kalkulator

Iznos

LIVE
LIVE
USD
USD

1 LIVE = 0.02561 USD

Trgujte LIVE

LIVEUSDT
$0.02561
$0.02561$0.02561
+6.39%

