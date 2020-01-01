LITR (LITR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u LITR (LITR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

LITR (LITR) Informacije Where milk meets digits, magic happens... Službena web stranica: https://litrbull.com// Bijela knjiga: https://docs.google.com/document/d/1dykD0rI7kD12VTrFF9GGVT36Xf7I_hNx9j8XfhjJ0oU/edit?tab=t.0#heading=h.cuuma8189fup Istraživač blokova: https://tonscan.org/jetton/EQAuLb7CVa_3OLRsPisEBrZrhwlWV2INgwwesJ-hKKH3Qnj0 Kupi LITR odmah!

LITR (LITR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za LITR (LITR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 8.05B $ 8.05B $ 8.05B Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 467.11K $ 467.11K $ 467.11K Povijesni maksimum: $ 0.001199 $ 0.001199 $ 0.001199 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.00005806 $ 0.00005806 $ 0.00005806 Saznajte više o cijeni LITR (LITR)

LITR (LITR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike LITR (LITR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LITR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LITR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LITR tokena, istražite LITR cijenu tokena uživo!

Kako kupiti LITR Jeste li zainteresirani za dodavanje LITR (LITR) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje LITR, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati LITR na MEXC-u odmah!

LITR (LITR) Povijest cijena Analiza povijesti cijena LITR pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite LITR povijest cijena odmah!

LITR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LITR? Naša LITR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LITR predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!