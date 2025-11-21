Više o LITKEY
Lit Protocol (LITKEY) Tokenomika
Lit Protocol (LITKEY) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Lit Protocol (LITKEY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Lit Protocol (LITKEY) Informacije
Lit Protocol is a decentralized key management network for programmable signing and encryption. The network empowers developers to create secure, decentralized applications that manage crypto assets, private data, and user authority seamlessly across platforms, with no single point of failure or centralized authority.
Lit Protocol (LITKEY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Lit Protocol (LITKEY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj LITKEY tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja LITKEY tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku LITKEY tokena, istražite LITKEY cijenu tokena uživo!
