Lit Protocol Cijena danas

Trenutačna cijena Lit Protocol (LITKEY) danas je $ 0.03556, s promjenom od 19.47% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LITKEY u USD je $ 0.03556 po LITKEY.

Lit Protocol trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- LITKEY. Tijekom posljednja 24 sata, LITKEY trgovao je između $ 0.03409 (niska) i $ 0.05246 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, LITKEY se kretao -1.34% u posljednjem satu i -29.99% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 131.58K.

Informacije o tržištu Lit Protocol (LITKEY)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 131.58K$ 131.58K $ 131.58K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 35.56M$ 35.56M $ 35.56M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javni blockchain BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lit Protocol je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 131.58K. Količina u optjecaju LITKEY je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 35.56M.