Lithosphere (LITHO) Informacije Lithosphere is the next-generation platform for cross-chain decentralized, censorship-resistant applications powered by AI. Službena web stranica: https://lithosphere.network Bijela knjiga: https://lithosphere.network/papers Istraživač blokova: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=polygon&tab=transactions&tokenAddress=0xfb8cc969192f36da4ea807077b7ca23ce01c5211 Kupi LITHO odmah!

Lithosphere (LITHO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Lithosphere (LITHO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 6.80K $ 6.80K $ 6.80K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 62.32M $ 62.32M $ 62.32M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 109.10K $ 109.10K $ 109.10K Povijesni maksimum: $ 0.4 $ 0.4 $ 0.4 Povijesni minimum: $ 0.000010367632363446 $ 0.000010367632363446 $ 0.000010367632363446 Trenutna cijena: $ 0.0001091 $ 0.0001091 $ 0.0001091 Saznajte više o cijeni Lithosphere (LITHO)

Lithosphere (LITHO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Lithosphere (LITHO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LITHO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LITHO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LITHO tokena, istražite LITHO cijenu tokena uživo!

