Lista DAO (LISTA) Informacije Making DeFi Easier - Enjoy secure, simple and permissionless LSDfi and CDP solutions. Službena web stranica: https://lista.org/ Bijela knjiga: https://docs.bsc.lista.org/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xFceB31A79F71AC9CBDCF853519c1b12D379EdC46 Kupi LISTA odmah!

Lista DAO (LISTA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Lista DAO (LISTA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 52.57M $ 52.57M $ 52.57M Ukupna količina: $ 795.59M $ 795.59M $ 795.59M Količina u optjecaju: $ 217.47M $ 217.47M $ 217.47M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 193.38M $ 193.38M $ 193.38M Povijesni maksimum: $ 0.85468 $ 0.85468 $ 0.85468 Povijesni minimum: $ 0.11227200049845892 $ 0.11227200049845892 $ 0.11227200049845892 Trenutna cijena: $ 0.24172 $ 0.24172 $ 0.24172 Saznajte više o cijeni Lista DAO (LISTA)

Lista DAO (LISTA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Lista DAO (LISTA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LISTA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LISTA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LISTA tokena, istražite LISTA cijenu tokena uživo!

Lista DAO (LISTA) Povijest cijena Analiza povijesti cijena LISTA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite LISTA povijest cijena odmah!

LISTA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LISTA? Naša LISTA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LISTA predviđanje cijene tokena odmah!

