Lista DAO (LISTA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Lista DAO (LISTA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LISTA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Lista DAO Koliko Lista DAO (LISTA) vrijedi danas? Cijena LISTA uživo u USD je 0.24653 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena LISTA u USD? $ 0.24653 . Provjerite Trenutačna cijena LISTA u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Lista DAO? Tržišna kapitalizacija za LISTA je $ 53.56M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za LISTA? Količina u optjecaju za LISTA je 217.27M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LISTA? LISTA je postigao ATH cijenu od 0.8456270288694265 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LISTA? LISTA je vidio ATL cijenu od 0.11227200049845892 USD . Koliki je obujam trgovanja za LISTA? 24-satni obujam trgovanja za LISTA je $ 1.14M USD . Hoće li LISTA još narasti ove godine? LISTA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LISTA predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Lista DAO (LISTA) Važna ažuriranja industrije

Glavne novosti

