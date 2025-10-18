Otkrijte ključne uvide u The Lion (LION), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za The Lion (LION), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalan broj LION tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Razumijevanje tokenomike The Lion (LION) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Želite li znati u kojem smjeru ide LION? Naša LION stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Analiza povijesti cijena LION pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

Jeste li zainteresirani za dodavanje The Lion (LION) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje LION, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.

Pročitajte i razumijte Korisnički ugovor i Pravila o privatnosti