The Lion Cijena(LION)
+7.46%
-12.98%
+174.15%
+174.15%
The Lion (LION) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.005483. Tijekom protekla 24 sata, LIONtrgovalo je između najniže cijene $ 0.004227 i najviše cijene $ 0.00725, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LION je --, dok je najniža cijena svih vremena --.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LION se promijenio za +7.46% u posljednjih sat vremena, -12.98% u posljednjih 24 sata i +174.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
SOL
Trenutačna tržišna kapitalizacija The Lion je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 62.17K. Količina u optjecaju LION je --, s ukupnom količinom od --. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je --.
Prati promjene cijena The Lion za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ -0.00081872
|-12.98%
|30 dana
|$ +0.003483
|+174.15%
|60 dana
|$ +0.003483
|+174.15%
|90 dana
|$ +0.003483
|+174.15%
Danas je zabilježena promjena u LION od $ -0.00081872 (-12.98%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.003483 (+174.15%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LION od $ +0.003483 (+174.15%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.003483 (+174.15%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena The Lion (LION)?
Pogledajte The Lion stranicu Povijest cijena sada.
The lion does not concern himself with a description
The Lion dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje The Lion ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš:
- Provjeriti LION dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o The Lion na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje The Lion učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Koliko će The Lion (LION) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših The Lion (LION) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za The Lion.
Provjerite The Lion predviđanje cijene sada!
Razumijevanje tokenomike The Lion (LION) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LION opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Tražiš kako kupiti The Lion? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti The Lion na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Za dublje razumijevanje The Lion, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:
|Vrijeme (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|10-17 19:52:08
|Ažuriranja industrije
Global risk aversion demand surges due to non-performing loan issues at two U.S. banks
|10-17 14:38:57
|Ažuriranja industrije
US crypto stocks broadly decline, MSTR down 4.35%, SOL treasury stock HSDT down 36.49%
|10-17 08:10:00
|Ažuriranja industrije
Bitcoin's October return this year is temporarily reported at -4.74%, while the previous historical average return was 21.89%
|10-17 04:42:12
|Ažuriranja industrije
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $500 million, primarily long positions
|10-16 21:36:00
|Ažuriranja industrije
U.S. Bitcoin Spot ETFs See $104 Million Net Outflow Yesterday
|10-16 15:41:06
|Ažuriranja industrije
After the "1011" crash, the contract open interest of mainstream cryptos across the market continues to remain at a six-month low
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.
Iznos
1 LION = 0.005483 USD
-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine