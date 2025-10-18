Cijena The Lion uživo danas je 0.005483 USD. Pratite ažuriranja cijene LION u USD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više. Jednostavno istražite LION trend cijene na MEXC-u sada.Cijena The Lion uživo danas je 0.005483 USD. Pratite ažuriranja cijene LION u USD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više. Jednostavno istražite LION trend cijene na MEXC-u sada.

The Lion Logotip

The Lion Cijena(LION)

1 LION u USD cijena uživo:

$0.005484
-12.99%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena The Lion (LION)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-10-18 07:37:41 (UTC+8)

The Lion (LION) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.004227
24-satna najniža cijena
$ 0.00725
24-satna najviša cijena

$ 0.004227
$ 0.00725
--
--
+7.46%

-12.98%

+174.15%

+174.15%

The Lion (LION) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.005483. Tijekom protekla 24 sata, LIONtrgovalo je između najniže cijene $ 0.004227 i najviše cijene $ 0.00725, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LION je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LION se promijenio za +7.46% u posljednjih sat vremena, -12.98% u posljednjih 24 sata i +174.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu The Lion (LION)

--
----

$ 62.17K
$ 62.17K$ 62.17K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija The Lion je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 62.17K. Količina u optjecaju LION je --, s ukupnom količinom od --. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je --.

The Lion (LION) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena The Lion za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00081872-12.98%
30 dana$ +0.003483+174.15%
60 dana$ +0.003483+174.15%
90 dana$ +0.003483+174.15%
The Lion promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u LION od $ -0.00081872 (-12.98%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

The Lion 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.003483 (+174.15%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

The Lion 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LION od $ +0.003483 (+174.15%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

The Lion 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.003483 (+174.15%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena The Lion (LION)?

Pogledajte The Lion stranicu Povijest cijena sada.

Što je The Lion (LION)

The lion does not concern himself with a description

The Lion dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje The Lion ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti LION dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o The Lion na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje The Lion učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

The Lion Predviđanje cijene (USD)

Koliko će The Lion (LION) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših The Lion (LION) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za The Lion.

Provjerite The Lion predviđanje cijene sada!

The Lion (LION) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike The Lion (LION) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LION opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti The Lion (LION)

Tražiš kako kupiti The Lion? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti The Lion na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

LION u lokalnim valutama

The Lion Resurs

Za dublje razumijevanje The Lion, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o The Lion

Koliko The Lion (LION) vrijedi danas?
Cijena LION uživo u USD je 0.005483 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LION u USD?
Trenutačna cijena LION u USD je $ 0.005483. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija The Lion?
Tržišna kapitalizacija za LION je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LION?
Količina u optjecaju za LION je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LION?
LION je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LION?
LION je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za LION?
24-satni obujam trgovanja za LION je $ 62.17K USD.
Hoće li LION još narasti ove godine?
LION mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LION predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-10-18 07:37:41 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

LION u USD kalkulator

Iznos

LION
LION
USD
USD

1 LION = 0.005483 USD

Trgujte LION

LION/USDT
$0.005484
$0.005484$0.005484
-12.98%

