Chainlink (LINK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Chainlink (LINK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Chainlink (LINK) Informacije Chainlink is a blockchain-based middleware, acting as a bridge between cryptocurrency smart contracts and off-chain resources like data feeds, various web APIs, and traditional bank account payments. This way, Chainlink allows Smart Contracts to communicate with external resources on their own. LINK is an ERC20 token based on the Ethereum Blockchain. It is used to pay Chainlink Node operators for the retrieval of data from off-chain data feeds, formatting of data into blockchain readable formats, off-chain computation, and uptime guarantees they provide as operators. The Chainlink token is also used as a collateral for node operators, which prevents bad actors. Službena web stranica: https://chain.link/ Bijela knjiga: https://chain.link/whitepaper Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x514910771af9ca656af840dff83e8264ecf986ca Kupi LINK odmah!

Chainlink (LINK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Chainlink (LINK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 15.34B $ 15.34B $ 15.34B Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 657.10M $ 657.10M $ 657.10M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 23.35B $ 23.35B $ 23.35B Povijesni maksimum: $ 52.922 $ 52.922 $ 52.922 Povijesni minimum: $ 0.1262969970703125 $ 0.1262969970703125 $ 0.1262969970703125 Trenutna cijena: $ 23.35 $ 23.35 $ 23.35 Saznajte više o cijeni Chainlink (LINK)

Detaljna struktura tokena Chainlink(LINK) Detaljnije istražite kako se LINK tokeni izdaju, dodjeljuju i otključavaju. Ovaj odjeljak ističe ključne aspekte ekonomske strukture tokena: korisnost, poticaje i stjecanje prava. Chainlink’s LINK token underpins the decentralized oracle network, serving as both a utility and incentive mechanism. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms. Issuance Mechanism Token Standard: LINK is primarily an ERC-677 token on Ethereum, with bridges to other networks.

LINK is primarily an ERC-677 token on Ethereum, with bridges to other networks. Supply: The maximum supply is 1,000,000,000 LINK. There is no ongoing inflation; all tokens were minted at genesis. Allocation Mechanism While Chainlink has not officially disclosed a detailed initial allocation, third-party sources and on-chain data provide the following breakdown: Allocation Category Amount (LINK) % of Max Supply Notes Node Operators & Ecosystem 350,000,000 35% Used to subsidize node operations and ecosystem growth Token Sale (Public/Private) ~350,000,000 ~35% Distributed via public and private sales (exact split varies by source) Team & Advisors ~300,000,000 ~30% Allocated to founders, team, and advisors Note: These figures are based on third-party research due to lack of official disclosure. Percentages may vary slightly across sources. Usage and Incentive Mechanism Medium of Exchange: LINK is used to pay node operators for fulfilling data requests and executing off-chain computations.

LINK is used to pay node operators for fulfilling data requests and executing off-chain computations. Staking: Tokenholders can stake LINK to provide security guarantees for oracle services. Stakers earn rewards sourced from the non-circulating supply.

Tokenholders can stake LINK to provide security guarantees for oracle services. Stakers earn rewards sourced from the non-circulating supply. Node Subsidies: Node operators may receive LINK subsidies to incentivize reliable service.

Node operators may receive LINK subsidies to incentivize reliable service. Alerting: Stakers can submit alerts (e.g., if a price feed is stale) and receive LINK rewards for successful alerts.

Stakers can submit alerts (e.g., if a price feed is stale) and receive LINK rewards for successful alerts. Future Incentives: Chainlink BUILD program participants commit a portion of their native token supply to reward LINK stakers. Locking Mechanism Staking Lockups: In Staking v0.2, users must observe a 28-day cooldown before withdrawing staked LINK, followed by a 7-day claim window.

In Staking v0.2, users must observe a 28-day cooldown before withdrawing staked LINK, followed by a 7-day claim window. Reward Vesting: Accrued staking rewards are subject to a 90-day ramp-up period (e.g., 50% claimable after 45 days, 100% after 90 days).

Accrued staking rewards are subject to a 90-day ramp-up period (e.g., 50% claimable after 45 days, 100% after 90 days). Node Operator Staking: Node operators must stake LINK to participate in certain data feeds (e.g., ETH/USD), earning rewards at a base rate (e.g., 4.5%). Unlocking Time Staking Withdrawals: After the 28-day cooldown, staked LINK and rewards can be withdrawn during the 7-day claim window.

After the 28-day cooldown, staked LINK and rewards can be withdrawn during the 7-day claim window. Reward Unlocking: Staking rewards become fully claimable after 90 days.

Staking rewards become fully claimable after 90 days. Team/Advisor Allocations: While not officially disclosed, industry standards suggest multi-year vesting with cliffs for team/advisor allocations. Summary Table Mechanism Details Issuance 1B LINK minted at genesis, no ongoing inflation Allocation Node Operators & Ecosystem (35%), Token Sale (~35%), Team & Advisors (~30%) Usage Payment for data services, staking, node subsidies, alerting, future BUILD rewards Incentives Staking rewards, node operator rewards, alert rewards, BUILD program distributions Locking 28-day cooldown for staking withdrawals, 90-day ramp-up for reward vesting Unlocking 7-day claim window post-cooldown, rewards fully unlocked after 90 days Additional Notes Staking Pool Limits: Staking v0.2 has a maximum deposit limit of 45 million LINK, with ~90.8% for community staking and ~9.2% for node operators.

Staking v0.2 has a maximum deposit limit of 45 million LINK, with ~90.8% for community staking and ~9.2% for node operators. Minimum/Maximum Stake: Users can stake between 1 and 15,000 LINK per address.

Users can stake between 1 and 15,000 LINK per address. Delegation: All staked tokens are automatically delegated equally to all Chainlink nodes in the pool. Chainlink’s tokenomics are designed to align incentives for node operators, stakers, and ecosystem participants, ensuring the security and reliability of its decentralized oracle network. The mechanisms for staking, rewards, and vesting are structured to promote long-term participation and network health.

Chainlink (LINK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Chainlink (LINK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LINK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LINK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LINK tokena, istražite LINK cijenu tokena uživo!

Kako kupiti LINK Jeste li zainteresirani za dodavanje Chainlink (LINK) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje LINK, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati LINK na MEXC-u odmah!

Chainlink (LINK) Povijest cijena Analiza povijesti cijena LINK pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite LINK povijest cijena odmah!

LINK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LINK? Naša LINK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LINK predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!