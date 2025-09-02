Više o LINK

Chainlink Logotip

Chainlink Cijena(LINK)

1 LINK u USD cijena uživo:

$22.42
$22.42
-1.62%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Chainlink (LINK)
Chainlink (LINK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 22.09
$ 22.09
24-satna najniža cijena
$ 23.87
$ 23.87
24-satna najviša cijena

$ 22.09
$ 22.09

$ 23.87
$ 23.87

$ 52.87608912
$ 52.87608912

$ 0.1262969970703125
$ 0.1262969970703125

+1.17%

-1.61%

-4.03%

-4.03%

Chainlink (LINK) cijena u stvarnom vremenu je $ 22.44. Tijekom protekla 24 sata, LINKtrgovalo je između najniže cijene $ 22.09 i najviše cijene $ 23.87, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LINK je $ 52.87608912, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.1262969970703125.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LINK se promijenio za +1.17% u posljednjih sat vremena, -1.61% u posljednjih 24 sata i -4.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Chainlink (LINK)

No.12

$ 14.75B
$ 14.75B

$ 46.43M
$ 46.43M

$ 22.44B
$ 22.44B

657.10M
657.10M

1,000,000,000
1,000,000,000

0.31%

2017-09-21 00:00:00

$ 0.0914
$ 0.0914

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Chainlink je $ 14.75B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 46.43M. Količina u optjecaju LINK je 657.10M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.44B.

Chainlink (LINK) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Chainlink za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.3692-1.61%
30 dana$ +6.8+43.47%
60 dana$ +8.77+64.15%
90 dana$ +8.32+58.92%
Chainlink promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u LINK od $ -0.3692 (-1.61%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Chainlink 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +6.8 (+43.47%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Chainlink 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LINK od $ +8.77 (+64.15%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Chainlink 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +8.32 (+58.92%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Chainlink (LINK)?

Pogledajte Chainlink stranicu Povijest cijena sada.

Što je Chainlink (LINK)

Chainlink is a blockchain-based middleware, acting as a bridge between cryptocurrency smart contracts and off-chain resources like data feeds, various web APIs, and traditional bank account payments. This way, Chainlink allows Smart Contracts to communicate with external resources on their own. LINK is an ERC20 token based on the Ethereum Blockchain. It is used to pay Chainlink Node operators for the retrieval of data from off-chain data feeds, formatting of data into blockchain readable formats, off-chain computation, and uptime guarantees they provide as operators. The Chainlink token is also used as a collateral for node operators, which prevents bad actors.

Chainlink dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Chainlink ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti LINK dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Chainlink na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Chainlink učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Chainlink Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Chainlink (LINK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Chainlink (LINK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Chainlink.

Provjerite Chainlink predviđanje cijene sada!

Chainlink (LINK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Chainlink (LINK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LINK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Chainlink (LINK)

Tražiš kako kupiti Chainlink? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Chainlink na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

LINK u lokalnim valutama

1 Chainlink(LINK) u VND
590,508.6
1 Chainlink(LINK) u AUD
A$34.1088
1 Chainlink(LINK) u GBP
16.3812
1 Chainlink(LINK) u EUR
19.074
1 Chainlink(LINK) u USD
$22.44
1 Chainlink(LINK) u MYR
RM94.6968
1 Chainlink(LINK) u TRY
923.1816
1 Chainlink(LINK) u JPY
¥3,298.68
1 Chainlink(LINK) u ARS
ARS$30,909.0804
1 Chainlink(LINK) u RUB
1,807.9908
1 Chainlink(LINK) u INR
1,974.72
1 Chainlink(LINK) u IDR
Rp367,868.7936
1 Chainlink(LINK) u KRW
31,297.068
1 Chainlink(LINK) u PHP
1,281.7728
1 Chainlink(LINK) u EGP
￡E.1,088.7888
1 Chainlink(LINK) u BRL
R$121.8492
1 Chainlink(LINK) u CAD
C$30.7428
1 Chainlink(LINK) u BDT
2,727.1332
1 Chainlink(LINK) u NGN
34,364.3916
1 Chainlink(LINK) u COP
$90,120.3864
1 Chainlink(LINK) u ZAR
R.395.3928
1 Chainlink(LINK) u UAH
928.3428
1 Chainlink(LINK) u VES
Bs3,276.24
1 Chainlink(LINK) u CLP
$21,766.8
1 Chainlink(LINK) u PKR
Rs6,358.5984
1 Chainlink(LINK) u KZT
12,077.4324
1 Chainlink(LINK) u THB
฿725.0364
1 Chainlink(LINK) u TWD
NT$687.3372
1 Chainlink(LINK) u AED
د.إ82.3548
1 Chainlink(LINK) u CHF
Fr17.952
1 Chainlink(LINK) u HKD
HK$174.8076
1 Chainlink(LINK) u AMD
֏8,577.9144
1 Chainlink(LINK) u MAD
.د.م201.5112
1 Chainlink(LINK) u MXN
$418.506
1 Chainlink(LINK) u SAR
ريال84.15
1 Chainlink(LINK) u PLN
81.4572
1 Chainlink(LINK) u RON
лв97.1652
1 Chainlink(LINK) u SEK
kr210.7116
1 Chainlink(LINK) u BGN
лв37.4748
1 Chainlink(LINK) u HUF
Ft7,568.1144
1 Chainlink(LINK) u CZK
467.6496
1 Chainlink(LINK) u KWD
د.ك6.8442
1 Chainlink(LINK) u ILS
75.174
1 Chainlink(LINK) u AOA
Kz20,455.6308
1 Chainlink(LINK) u BHD
.د.ب8.45988
1 Chainlink(LINK) u BMD
$22.44
1 Chainlink(LINK) u DKK
kr142.9428
1 Chainlink(LINK) u HNL
L587.0304
1 Chainlink(LINK) u MUR
1,027.752
1 Chainlink(LINK) u NAD
$394.0464
1 Chainlink(LINK) u NOK
kr224.1756
1 Chainlink(LINK) u NZD
$37.9236
1 Chainlink(LINK) u PAB
B/.22.44
1 Chainlink(LINK) u PGK
K94.9212
1 Chainlink(LINK) u QAR
ر.ق81.6816
1 Chainlink(LINK) u RSD
дин.2,244.4488

Chainlink Resurs

Za dublje razumijevanje Chainlink, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Chainlink web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Chainlink

Koliko Chainlink (LINK) vrijedi danas?
Cijena LINK uživo u USD je 22.44 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LINK u USD?
Trenutačna cijena LINK u USD je $ 22.44. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Chainlink?
Tržišna kapitalizacija za LINK je $ 14.75B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LINK?
Količina u optjecaju za LINK je 657.10M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LINK?
LINK je postigao ATH cijenu od 52.87608912 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LINK?
LINK je vidio ATL cijenu od 0.1262969970703125 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LINK?
24-satni obujam trgovanja za LINK je $ 46.43M USD.
Hoće li LINK još narasti ove godine?
LINK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LINK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Chainlink (LINK) Važna ažuriranja industrije

