Line Protocol (LINE) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Line Protocol (LINE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 05:59:58 (UTC+8)
USD

Line Protocol (LINE) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Line Protocol (LINE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
Ukupna količina:
$ 500.00M
Količina u optjecaju:
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 8.10K
Povijesni maksimum:
$ 0.35
Povijesni minimum:
Trenutna cijena:
$ 0.0000162
Line Protocol (LINE) Informacije

Line Protocol – A scalable and secure blockchain infrastructure designed to power next-generation Web3 applications, decentralized finance, and immersive gaming ecosystems.

Službena web stranica:
https://lineprotocol.io/
Bijela knjiga:
https://lineprotocol.io/whitepaper
Istraživač blokova:
https://basescan.org/address/0xa63c1ce4963ea71f93e79223649a3f2f2ebb079b

Line Protocol (LINE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Line Protocol (LINE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj LINE tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja LINE tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku LINE tokena, istražite LINE cijenu tokena uživo!

Kako kupiti LINE

Jeste li zainteresirani za dodavanje Line Protocol (LINE) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje LINE, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Line Protocol (LINE) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena LINE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

LINE Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide LINE? Naša LINE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

