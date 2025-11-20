Line Protocol Cijena danas

Trenutačna cijena Line Protocol (LINE) danas je $ 0.0000116, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LINE u USD je $ 0.0000116 po LINE.

Line Protocol trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- LINE. Tijekom posljednja 24 sata, LINE trgovao je između $ 0.0000114 (niska) i $ 0.0000137 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, LINE se kretao 0.00% u posljednjem satu i -42.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 1.17K.

Informacije o tržištu Line Protocol (LINE)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 1.17K$ 1.17K $ 1.17K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.80K$ 5.80K $ 5.80K Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Javni blockchain BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija Line Protocol je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.17K. Količina u optjecaju LINE je --, s ukupnom količinom od 500000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.80K.