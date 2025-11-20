Light Cijena danas

Trenutačna cijena Light (LIGHT1) danas je $ 0.006834, s promjenom od 6.70% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LIGHT1 u USD je $ 0.006834 po LIGHT1.

Light trenutačno je na #1512 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 3.61M, s količinom u optjecaju od 528.13M LIGHT1. Tijekom posljednja 24 sata, LIGHT1 trgovao je između $ 0.004567 (niska) i $ 0.006848 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.2978436058017955, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.003843739635378442.

U kratkoročnim performansama, LIGHT1 se kretao +0.07% u posljednjem satu i -15.84% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 56.33K.

Informacije o tržištu Light (LIGHT1)

Poredak No.1512 Tržišna kapitalizacija $ 3.61M$ 3.61M $ 3.61M Obujam (24 sata) $ 56.33K$ 56.33K $ 56.33K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.83M$ 6.83M $ 6.83M Količina u optjecaju 528.13M 528.13M 528.13M Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 939,192,582.1447397 939,192,582.1447397 939,192,582.1447397 Stopa optjecaja 52.81% Javni blockchain SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Light je $ 3.61M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 56.33K. Količina u optjecaju LIGHT1 je 528.13M, s ukupnom količinom od 939192582.1447397. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.83M.