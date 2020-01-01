Life Crypto (LIFE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Life Crypto (LIFE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Life Crypto (LIFE) Informacije LifeCrypto is an innovative payment network and a new kind of money. LIFE provides flexibility and simplicity to crypto users, allowing for hassle free transactions, using just the username of a receiver to send funds. Službena web stranica: https://www.lifecrypto.life/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x6c936D4AE98E6d2172dB18c16C4b601C99918EE6 Kupi LIFE odmah!

Life Crypto (LIFE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Life Crypto (LIFE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 99.83K $ 99.83K $ 99.83K Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 2.63B $ 2.63B $ 2.63B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 379.40K $ 379.40K $ 379.40K Povijesni maksimum: $ 0.015601 $ 0.015601 $ 0.015601 Povijesni minimum: $ 0.000024382260659893 $ 0.000024382260659893 $ 0.000024382260659893 Trenutna cijena: $ 0.00003794 $ 0.00003794 $ 0.00003794 Saznajte više o cijeni Life Crypto (LIFE)

Life Crypto (LIFE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Life Crypto (LIFE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LIFE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LIFE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LIFE tokena, istražite LIFE cijenu tokena uživo!

Life Crypto (LIFE) Povijest cijena Analiza povijesti cijena LIFE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite LIFE povijest cijena odmah!

LIFE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LIFE? Naša LIFE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LIFE predviđanje cijene tokena odmah!

