Life Crypto Logotip

Life Crypto Cijena(LIFE)

-0.88%1D
Grafikon aktualnih cijena Life Crypto (LIFE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:44:05 (UTC+8)

Life Crypto (LIFE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.03%

-0.88%

-2.02%

-2.02%

Life Crypto (LIFE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00004028. Tijekom protekla 24 sata, LIFEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0000402 i najviše cijene $ 0.000043, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LIFE je $ 0.041196202448284376, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000024382260659893.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LIFE se promijenio za -0.03% u posljednjih sat vremena, -0.88% u posljednjih 24 sata i -2.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Life Crypto (LIFE)

No.2861

$ 105.98K
$ 55.60K
$ 402.80K
2.63B
10,000,000,000
10,000,000,000
26.31%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Life Crypto je $ 105.98K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.60K. Količina u optjecaju LIFE je 2.63B, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 402.80K.

Life Crypto (LIFE) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Life Crypto za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000003578-0.88%
30 dana$ -0.00000627-13.47%
60 dana$ -0.00001912-32.19%
90 dana$ -0.00000669-14.25%
Life Crypto promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u LIFE od $ -0.0000003578 (-0.88%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Life Crypto 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00000627 (-13.47%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Life Crypto 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LIFE od $ -0.00001912 (-32.19%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Life Crypto 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00000669 (-14.25%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Life Crypto (LIFE)?

Pogledajte Life Crypto stranicu Povijest cijena sada.

Što je Life Crypto (LIFE)

LifeCrypto is an innovative payment network and a new kind of money. LIFE provides flexibility and simplicity to crypto users, allowing for hassle free transactions, using just the username of a receiver to send funds.

Life Crypto dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Life Crypto ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti LIFE dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Life Crypto na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Life Crypto učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Life Crypto Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Life Crypto (LIFE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Life Crypto (LIFE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Life Crypto.

Provjerite Life Crypto predviđanje cijene sada!

Life Crypto (LIFE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Life Crypto (LIFE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LIFE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Life Crypto (LIFE)

Tražiš kako kupiti Life Crypto? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Life Crypto na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

LIFE u lokalnim valutama

1 Life Crypto(LIFE) u VND
1.0599682
1 Life Crypto(LIFE) u AUD
A$0.0000612256
1 Life Crypto(LIFE) u GBP
0.0000294044
1 Life Crypto(LIFE) u EUR
0.000034238
1 Life Crypto(LIFE) u USD
$0.00004028
1 Life Crypto(LIFE) u MYR
RM0.0001699816
1 Life Crypto(LIFE) u TRY
0.0016571192
1 Life Crypto(LIFE) u JPY
¥0.00592116
1 Life Crypto(LIFE) u ARS
ARS$0.0554820748
1 Life Crypto(LIFE) u RUB
0.0032453596
1 Life Crypto(LIFE) u INR
0.00354464
1 Life Crypto(LIFE) u IDR
Rp0.6603277632
1 Life Crypto(LIFE) u KRW
0.056178516
1 Life Crypto(LIFE) u PHP
0.0023007936
1 Life Crypto(LIFE) u EGP
￡E.0.0019543856
1 Life Crypto(LIFE) u BRL
R$0.0002187204
1 Life Crypto(LIFE) u CAD
C$0.0000551836
1 Life Crypto(LIFE) u BDT
0.0048952284
1 Life Crypto(LIFE) u NGN
0.0616843892
1 Life Crypto(LIFE) u COP
$0.1617668968
1 Life Crypto(LIFE) u ZAR
R.0.0007097336
1 Life Crypto(LIFE) u UAH
0.0016663836
1 Life Crypto(LIFE) u VES
Bs0.00588088
1 Life Crypto(LIFE) u CLP
$0.0390716
1 Life Crypto(LIFE) u PKR
Rs0.0114137408
1 Life Crypto(LIFE) u KZT
0.0216790988
1 Life Crypto(LIFE) u THB
฿0.0013014468
1 Life Crypto(LIFE) u TWD
NT$0.0012337764
1 Life Crypto(LIFE) u AED
د.إ0.0001478276
1 Life Crypto(LIFE) u CHF
Fr0.000032224
1 Life Crypto(LIFE) u HKD
HK$0.0003137812
1 Life Crypto(LIFE) u AMD
֏0.0153974328
1 Life Crypto(LIFE) u MAD
.د.م0.0003617144
1 Life Crypto(LIFE) u MXN
$0.000751222
1 Life Crypto(LIFE) u SAR
ريال0.00015105
1 Life Crypto(LIFE) u PLN
0.0001462164
1 Life Crypto(LIFE) u RON
лв0.0001744124
1 Life Crypto(LIFE) u SEK
kr0.0003782292
1 Life Crypto(LIFE) u BGN
лв0.0000672676
1 Life Crypto(LIFE) u HUF
Ft0.0135848328
1 Life Crypto(LIFE) u CZK
0.0008394352
1 Life Crypto(LIFE) u KWD
د.ك0.0000122854
1 Life Crypto(LIFE) u ILS
0.000134938
1 Life Crypto(LIFE) u AOA
Kz0.0367180396
1 Life Crypto(LIFE) u BHD
.د.ب0.00001518556
1 Life Crypto(LIFE) u BMD
$0.00004028
1 Life Crypto(LIFE) u DKK
kr0.0002565836
1 Life Crypto(LIFE) u HNL
L0.0010537248
1 Life Crypto(LIFE) u MUR
0.001844824
1 Life Crypto(LIFE) u NAD
$0.0007073168
1 Life Crypto(LIFE) u NOK
kr0.0004023972
1 Life Crypto(LIFE) u NZD
$0.0000680732
1 Life Crypto(LIFE) u PAB
B/.0.00004028
1 Life Crypto(LIFE) u PGK
K0.0001703844
1 Life Crypto(LIFE) u QAR
ر.ق0.0001466192
1 Life Crypto(LIFE) u RSD
Life Crypto Resurs

Za dublje razumijevanje Life Crypto, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Life Crypto web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Life Crypto

Koliko Life Crypto (LIFE) vrijedi danas?
Cijena LIFE uživo u USD je 0.00004028 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LIFE u USD?
Trenutačna cijena LIFE u USD je $ 0.00004028. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Life Crypto?
Tržišna kapitalizacija za LIFE je $ 105.98K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LIFE?
Količina u optjecaju za LIFE je 2.63B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LIFE?
LIFE je postigao ATH cijenu od 0.041196202448284376 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LIFE?
LIFE je vidio ATL cijenu od 0.000024382260659893 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LIFE?
24-satni obujam trgovanja za LIFE je $ 55.60K USD.
Hoće li LIFE još narasti ove godine?
LIFE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LIFE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Life Crypto (LIFE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

