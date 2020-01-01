Torch of Liberty (LIBERTY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Torch of Liberty (LIBERTY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Torch of Liberty (LIBERTY) Informacije $Liberty is a freedom-themed meme coin featuring a cartoon Statue of Liberty holding a one-dollar coin, symbolizing economic independence and personal will. Službena web stranica: https://torchofliberty.global/ Istraživač blokova: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x6ea8211a1e47dbd8b55c487c0b906ebc57b94444 Kupi LIBERTY odmah!

Torch of Liberty (LIBERTY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Torch of Liberty (LIBERTY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 92.21M $ 92.21M $ 92.21M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 92.21M $ 92.21M $ 92.21M Povijesni maksimum: $ 0.14789 $ 0.14789 $ 0.14789 Povijesni minimum: $ 0.014208785126696658 $ 0.014208785126696658 $ 0.014208785126696658 Trenutna cijena: $ 0.09221 $ 0.09221 $ 0.09221 Saznajte više o cijeni Torch of Liberty (LIBERTY)

Torch of Liberty (LIBERTY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Torch of Liberty (LIBERTY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LIBERTY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LIBERTY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LIBERTY tokena, istražite LIBERTY cijenu tokena uživo!

Torch of Liberty (LIBERTY) Povijest cijena Analiza povijesti cijena LIBERTY pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite LIBERTY povijest cijena odmah!

