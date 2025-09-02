Više o LIBERTY

LIBERTY Informacije o cijeni

LIBERTY Službena web stranica

LIBERTY Tokenomija

LIBERTY Prognoza cijena

LIBERTY Povijest

Vodič za kupnju LIBERTY

Konverter LIBERTY u fiducijarnu valutu

LIBERTY Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Torch of Liberty Logotip

Torch of Liberty Cijena(LIBERTY)

1 LIBERTY u USD cijena uživo:

$0.11677
$0.11677$0.11677
-0.63%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Torch of Liberty (LIBERTY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:43:58 (UTC+8)

Torch of Liberty (LIBERTY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.10999
$ 0.10999$ 0.10999
24-satna najniža cijena
$ 0.125
$ 0.125$ 0.125
24-satna najviša cijena

$ 0.10999
$ 0.10999$ 0.10999

$ 0.125
$ 0.125$ 0.125

$ 0.14452529982945186
$ 0.14452529982945186$ 0.14452529982945186

$ 0.014208785126696658
$ 0.014208785126696658$ 0.014208785126696658

+0.34%

-0.63%

+5.23%

+5.23%

Torch of Liberty (LIBERTY) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.11677. Tijekom protekla 24 sata, LIBERTYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.10999 i najviše cijene $ 0.125, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LIBERTY je $ 0.14452529982945186, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.014208785126696658.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LIBERTY se promijenio za +0.34% u posljednjih sat vremena, -0.63% u posljednjih 24 sata i +5.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Torch of Liberty (LIBERTY)

No.315

$ 116.77M
$ 116.77M$ 116.77M

$ 54.92K
$ 54.92K$ 54.92K

$ 116.77M
$ 116.77M$ 116.77M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Torch of Liberty je $ 116.77M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 54.92K. Količina u optjecaju LIBERTY je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 116.77M.

Torch of Liberty (LIBERTY) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Torch of Liberty za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0007403-0.63%
30 dana$ +0.02226+23.55%
60 dana$ +0.07599+186.34%
90 dana$ +0.09177+367.08%
Torch of Liberty promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u LIBERTY od $ -0.0007403 (-0.63%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Torch of Liberty 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.02226 (+23.55%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Torch of Liberty 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LIBERTY od $ +0.07599 (+186.34%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Torch of Liberty 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.09177 (+367.08%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Torch of Liberty (LIBERTY)?

Pogledajte Torch of Liberty stranicu Povijest cijena sada.

Što je Torch of Liberty (LIBERTY)

$Liberty is a freedom-themed meme coin featuring a cartoon Statue of Liberty holding a one-dollar coin, symbolizing economic independence and personal will.

Torch of Liberty dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Torch of Liberty ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti LIBERTY dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Torch of Liberty na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Torch of Liberty učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Torch of Liberty Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Torch of Liberty (LIBERTY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Torch of Liberty (LIBERTY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Torch of Liberty.

Provjerite Torch of Liberty predviđanje cijene sada!

Torch of Liberty (LIBERTY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Torch of Liberty (LIBERTY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LIBERTY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Torch of Liberty (LIBERTY)

Tražiš kako kupiti Torch of Liberty? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Torch of Liberty na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

LIBERTY u lokalnim valutama

1 Torch of Liberty(LIBERTY) u VND
3,072.80255
1 Torch of Liberty(LIBERTY) u AUD
A$0.1774904
1 Torch of Liberty(LIBERTY) u GBP
0.0852421
1 Torch of Liberty(LIBERTY) u EUR
0.0992545
1 Torch of Liberty(LIBERTY) u USD
$0.11677
1 Torch of Liberty(LIBERTY) u MYR
RM0.4927694
1 Torch of Liberty(LIBERTY) u TRY
4.8039178
1 Torch of Liberty(LIBERTY) u JPY
¥17.16519
1 Torch of Liberty(LIBERTY) u ARS
ARS$160.8401657
1 Torch of Liberty(LIBERTY) u RUB
9.4081589
1 Torch of Liberty(LIBERTY) u INR
10.27576
1 Torch of Liberty(LIBERTY) u IDR
Rp1,914.2619888
1 Torch of Liberty(LIBERTY) u KRW
162.859119
1 Torch of Liberty(LIBERTY) u PHP
6.6699024
1 Torch of Liberty(LIBERTY) u EGP
￡E.5.6656804
1 Torch of Liberty(LIBERTY) u BRL
R$0.6340611
1 Torch of Liberty(LIBERTY) u CAD
C$0.1599749
1 Torch of Liberty(LIBERTY) u BDT
14.1910581
1 Torch of Liberty(LIBERTY) u NGN
178.8204103
1 Torch of Liberty(LIBERTY) u COP
$468.9553262
1 Torch of Liberty(LIBERTY) u ZAR
R.2.0574874
1 Torch of Liberty(LIBERTY) u UAH
4.8307749
1 Torch of Liberty(LIBERTY) u VES
Bs17.04842
1 Torch of Liberty(LIBERTY) u CLP
$113.2669
1 Torch of Liberty(LIBERTY) u PKR
Rs33.0879472
1 Torch of Liberty(LIBERTY) u KZT
62.8467817
1 Torch of Liberty(LIBERTY) u THB
฿3.7728387
1 Torch of Liberty(LIBERTY) u TWD
NT$3.5766651
1 Torch of Liberty(LIBERTY) u AED
د.إ0.4285459
1 Torch of Liberty(LIBERTY) u CHF
Fr0.093416
1 Torch of Liberty(LIBERTY) u HKD
HK$0.9096383
1 Torch of Liberty(LIBERTY) u AMD
֏44.6365002
1 Torch of Liberty(LIBERTY) u MAD
.د.م1.0485946
1 Torch of Liberty(LIBERTY) u MXN
$2.1777605
1 Torch of Liberty(LIBERTY) u SAR
ريال0.4378875
1 Torch of Liberty(LIBERTY) u PLN
0.4238751
1 Torch of Liberty(LIBERTY) u RON
лв0.5056141
1 Torch of Liberty(LIBERTY) u SEK
kr1.0964703
1 Torch of Liberty(LIBERTY) u BGN
лв0.1950059
1 Torch of Liberty(LIBERTY) u HUF
Ft39.3818502
1 Torch of Liberty(LIBERTY) u CZK
2.4334868
1 Torch of Liberty(LIBERTY) u KWD
د.ك0.03561485
1 Torch of Liberty(LIBERTY) u ILS
0.3911795
1 Torch of Liberty(LIBERTY) u AOA
Kz106.4440289
1 Torch of Liberty(LIBERTY) u BHD
.د.ب0.04402229
1 Torch of Liberty(LIBERTY) u BMD
$0.11677
1 Torch of Liberty(LIBERTY) u DKK
kr0.7438249
1 Torch of Liberty(LIBERTY) u HNL
L3.0547032
1 Torch of Liberty(LIBERTY) u MUR
5.348066
1 Torch of Liberty(LIBERTY) u NAD
$2.0504812
1 Torch of Liberty(LIBERTY) u NOK
kr1.1665323
1 Torch of Liberty(LIBERTY) u NZD
$0.1973413
1 Torch of Liberty(LIBERTY) u PAB
B/.0.11677
1 Torch of Liberty(LIBERTY) u PGK
K0.4939371
1 Torch of Liberty(LIBERTY) u QAR
ر.ق0.4250428
1 Torch of Liberty(LIBERTY) u RSD
дин.11.6793354

Torch of Liberty Resurs

Za dublje razumijevanje Torch of Liberty, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Torch of Liberty web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Torch of Liberty

Koliko Torch of Liberty (LIBERTY) vrijedi danas?
Cijena LIBERTY uživo u USD je 0.11677 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LIBERTY u USD?
Trenutačna cijena LIBERTY u USD je $ 0.11677. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Torch of Liberty?
Tržišna kapitalizacija za LIBERTY je $ 116.77M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LIBERTY?
Količina u optjecaju za LIBERTY je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LIBERTY?
LIBERTY je postigao ATH cijenu od 0.14452529982945186 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LIBERTY?
LIBERTY je vidio ATL cijenu od 0.014208785126696658 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LIBERTY?
24-satni obujam trgovanja za LIBERTY je $ 54.92K USD.
Hoće li LIBERTY još narasti ove godine?
LIBERTY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LIBERTY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:43:58 (UTC+8)

Torch of Liberty (LIBERTY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

LIBERTY u USD kalkulator

Iznos

LIBERTY
LIBERTY
USD
USD

1 LIBERTY = 0.11677 USD

Trgujte LIBERTY

LIBERTYUSD1
$0.11717
$0.11717$0.11717
+0.66%
LIBERTYUSDT
$0.11677
$0.11677$0.11677
-0.67%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine