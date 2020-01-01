Legacy Network (LGCT) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Legacy Network (LGCT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Legacy Network (LGCT) Informacije

Legacy Network AG is transforming personal and professional development with its flagship product Legacy Academy, a gamified learning app that leverages blockchain-based rewards to incentivize its users.

Službena web stranica:
https://www.legacynetwork.io/
Bijela knjiga:
https://www.legacynetwork.io/pdf/WP_Eng.pdf
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0xD38B305CaC06990c0887032A02C03D6839f770A8

Legacy Network (LGCT) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Legacy Network (LGCT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 203.62M
$ 203.62M$ 203.62M
Ukupna količina:
$ 300.00M
$ 300.00M$ 300.00M
Količina u optjecaju:
$ 106.14M
$ 106.14M$ 106.14M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 575.52M
$ 575.52M$ 575.52M
Povijesni maksimum:
$ 2.236
$ 2.236$ 2.236
Povijesni minimum:
$ 0.7988833348798597
$ 0.7988833348798597$ 0.7988833348798597
Trenutna cijena:
$ 1.9184
$ 1.9184$ 1.9184

Legacy Network (LGCT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Legacy Network (LGCT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj LGCT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja LGCT tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku LGCT tokena, istražite LGCT cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.