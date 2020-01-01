Legacy Network (LGCT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Legacy Network (LGCT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Legacy Network (LGCT) Informacije Legacy Network AG is transforming personal and professional development with its flagship product Legacy Academy, a gamified learning app that leverages blockchain-based rewards to incentivize its users. Službena web stranica: https://www.legacynetwork.io/ Bijela knjiga: https://www.legacynetwork.io/pdf/WP_Eng.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xD38B305CaC06990c0887032A02C03D6839f770A8 Kupi LGCT odmah!

Legacy Network (LGCT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Legacy Network (LGCT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 203.62M $ 203.62M $ 203.62M Ukupna količina: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Količina u optjecaju: $ 106.14M $ 106.14M $ 106.14M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 575.52M $ 575.52M $ 575.52M Povijesni maksimum: $ 2.236 $ 2.236 $ 2.236 Povijesni minimum: $ 0.7988833348798597 $ 0.7988833348798597 $ 0.7988833348798597 Trenutna cijena: $ 1.9184 $ 1.9184 $ 1.9184 Saznajte više o cijeni Legacy Network (LGCT)

Legacy Network (LGCT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Legacy Network (LGCT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LGCT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LGCT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LGCT tokena, istražite LGCT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti LGCT Jeste li zainteresirani za dodavanje Legacy Network (LGCT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje LGCT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati LGCT na MEXC-u odmah!

Legacy Network (LGCT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena LGCT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite LGCT povijest cijena odmah!

LGCT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LGCT? Naša LGCT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LGCT predviđanje cijene tokena odmah!

