Legacy Network Cijena(LGCT)

1 LGCT u USD cijena uživo:

$1.897
-0.59%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Legacy Network (LGCT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:43:51 (UTC+8)

Legacy Network (LGCT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.8811
24-satna najniža cijena
$ 1.9472
24-satna najviša cijena

$ 1.8811
$ 1.9472
$ 2.1998545114038492
$ 0.7988833348798597
0.00%

-0.59%

+4.82%

+4.82%

Legacy Network (LGCT) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.8975. Tijekom protekla 24 sata, LGCTtrgovalo je između najniže cijene $ 1.8811 i najviše cijene $ 1.9472, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LGCT je $ 2.1998545114038492, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.7988833348798597.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LGCT se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -0.59% u posljednjih 24 sata i +4.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Legacy Network (LGCT)

No.228

$ 201.40M
$ 1.17M
$ 569.25M
106.14M
300,000,000
300,000,000
35.37%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Legacy Network je $ 201.40M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.17M. Količina u optjecaju LGCT je 106.14M, s ukupnom količinom od 300000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 569.25M.

Legacy Network (LGCT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Legacy Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.011259-0.59%
30 dana$ +0.1904+11.15%
60 dana$ +0.1806+10.51%
90 dana$ +0.049+2.65%
Legacy Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u LGCT od $ -0.011259 (-0.59%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Legacy Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.1904 (+11.15%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Legacy Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LGCT od $ +0.1806 (+10.51%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Legacy Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.049 (+2.65%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Legacy Network (LGCT)?

Pogledajte Legacy Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je Legacy Network (LGCT)

Legacy Network AG is transforming personal and professional development with its flagship product Legacy Academy, a gamified learning app that leverages blockchain-based rewards to incentivize its users.

Legacy Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Legacy Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti LGCT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Legacy Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Legacy Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Legacy Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Legacy Network (LGCT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Legacy Network (LGCT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Legacy Network.

Provjerite Legacy Network predviđanje cijene sada!

Legacy Network (LGCT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Legacy Network (LGCT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LGCT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Legacy Network (LGCT)

Tražiš kako kupiti Legacy Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Legacy Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Legacy Network Resurs

Za dublje razumijevanje Legacy Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Legacy Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Legacy Network

Koliko Legacy Network (LGCT) vrijedi danas?
Cijena LGCT uživo u USD je 1.8975 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LGCT u USD?
Trenutačna cijena LGCT u USD je $ 1.8975. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Legacy Network?
Tržišna kapitalizacija za LGCT je $ 201.40M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LGCT?
Količina u optjecaju za LGCT je 106.14M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LGCT?
LGCT je postigao ATH cijenu od 2.1998545114038492 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LGCT?
LGCT je vidio ATL cijenu od 0.7988833348798597 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LGCT?
24-satni obujam trgovanja za LGCT je $ 1.17M USD.
Hoće li LGCT još narasti ove godine?
LGCT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LGCT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Legacy Network (LGCT) Važna ažuriranja industrije

