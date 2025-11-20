Lifeform Cijena danas

Trenutačna cijena Lifeform (LFT) danas je $ 0.00619, s promjenom od 0.32% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LFT u USD je $ 0.00619 po LFT.

Lifeform trenutačno je na #4671 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 0.00, s količinom u optjecaju od 0.00 LFT. Tijekom posljednja 24 sata, LFT trgovao je između $ 0.00619 (niska) i $ 0.00621 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.5833313380234302, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.005437372504690078.

U kratkoročnim performansama, LFT se kretao -0.17% u posljednjem satu i -0.17% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 22.54K.

Informacije o tržištu Lifeform (LFT)

Poredak No.4671 Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) $ 22.54K$ 22.54K $ 22.54K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.19M$ 6.19M $ 6.19M Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Stopa optjecaja 0.00% Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lifeform je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 22.54K. Količina u optjecaju LFT je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.19M.