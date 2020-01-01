Lever (LEVER) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Lever (LEVER), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Lever (LEVER) Informacije Službena web stranica: https://www.leverfi.io/ Bijela knjiga: https://docs.leverfi.io/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x4B5f49487ea7B3609b1aD05459BE420548789f1f Kupi LEVER odmah!

Lever (LEVER) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Lever (LEVER), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.74M $ 4.74M $ 4.74M Ukupna količina: $ 55.79B $ 55.79B $ 55.79B Količina u optjecaju: $ 55.79B $ 55.79B $ 55.79B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.74M $ 4.74M $ 4.74M Povijesni maksimum: $ 0.005372 $ 0.005372 $ 0.005372 Povijesni minimum: $ 0.000057476862184909 $ 0.000057476862184909 $ 0.000057476862184909 Trenutna cijena: $ 0.000085 $ 0.000085 $ 0.000085 Saznajte više o cijeni Lever (LEVER)

Lever (LEVER) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Lever (LEVER) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LEVER tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LEVER tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LEVER tokena, istražite LEVER cijenu tokena uživo!

Kako kupiti LEVER Jeste li zainteresirani za dodavanje Lever (LEVER) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje LEVER, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati LEVER na MEXC-u odmah!

Lever (LEVER) Povijest cijena Analiza povijesti cijena LEVER pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite LEVER povijest cijena odmah!

LEVER Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LEVER? Naša LEVER stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LEVER predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!