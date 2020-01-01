Letit Trade (LETIT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Letit Trade (LETIT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Letit Trade (LETIT) Informacije Letit Trade platform is an online application for improving trading results on financial markets. Accounting and analysing trade transactions helps to make informed investment decisions. Useful for traders of all levels of competence. Službena web stranica: https://letit.ai Bijela knjiga: https://letit.ai/files/Whitepaper_Letit.pdf Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x973485d34eEB9EebbEFB812EEeD3FEeb6DDf60dE Kupi LETIT odmah!

Letit Trade (LETIT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Letit Trade (LETIT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 64.00M $ 64.00M $ 64.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.36M $ 2.36M $ 2.36M Povijesni maksimum: $ 0.25005 $ 0.25005 $ 0.25005 Povijesni minimum: $ 0.020097219946729944 $ 0.020097219946729944 $ 0.020097219946729944 Trenutna cijena: $ 0.02356 $ 0.02356 $ 0.02356 Saznajte više o cijeni Letit Trade (LETIT)

Letit Trade (LETIT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Letit Trade (LETIT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LETIT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LETIT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LETIT tokena, istražite LETIT cijenu tokena uživo!

