Letit Trade Cijena(LETIT)

1 LETIT u USD cijena uživo:

$0.0223
-0.88%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Letit Trade (LETIT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:54:02 (UTC+8)

Letit Trade (LETIT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.022
24-satna najniža cijena
$ 0.02414
24-satna najviša cijena

$ 0.022
$ 0.02414
$ 0.245371299906071
$ 0.020097219946729944
0.00%

-0.88%

-22.47%

-22.47%

Letit Trade (LETIT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0223. Tijekom protekla 24 sata, LETITtrgovalo je između najniže cijene $ 0.022 i najviše cijene $ 0.02414, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LETIT je $ 0.245371299906071, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.020097219946729944.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LETIT se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -0.88% u posljednjih 24 sata i -22.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Letit Trade (LETIT)

No.1949

$ 1.43M
$ 1.05K
$ 2.23M
64.00M
99,999,999
99,999,999
63.99%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Letit Trade je $ 1.43M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.05K. Količina u optjecaju LETIT je 64.00M, s ukupnom količinom od 99999999. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.23M.

Letit Trade (LETIT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Letit Trade za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000198-0.88%
30 dana$ +0.00003+0.13%
60 dana$ -0.00826-27.03%
90 dana$ -0.01639-42.37%
Letit Trade promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u LETIT od $ -0.000198 (-0.88%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Letit Trade 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00003 (+0.13%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Letit Trade 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LETIT od $ -0.00826 (-27.03%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Letit Trade 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.01639 (-42.37%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Letit Trade (LETIT)?

Pogledajte Letit Trade stranicu Povijest cijena sada.

Što je Letit Trade (LETIT)

Letit Trade platform is an online application for improving trading results on financial markets. Accounting and analysing trade transactions helps to make informed investment decisions. Useful for traders of all levels of competence.

Letit Trade dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Letit Trade ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti LETIT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Letit Trade na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Letit Trade učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Letit Trade Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Letit Trade (LETIT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Letit Trade (LETIT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Letit Trade.

Provjerite Letit Trade predviđanje cijene sada!

Letit Trade (LETIT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Letit Trade (LETIT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LETIT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Letit Trade (LETIT)

Tražiš kako kupiti Letit Trade? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Letit Trade na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

LETIT u lokalnim valutama

Letit Trade Resurs

Za dublje razumijevanje Letit Trade, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Letit Trade web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Letit Trade

Koliko Letit Trade (LETIT) vrijedi danas?
Cijena LETIT uživo u USD je 0.0223 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LETIT u USD?
Trenutačna cijena LETIT u USD je $ 0.0223. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Letit Trade?
Tržišna kapitalizacija za LETIT je $ 1.43M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LETIT?
Količina u optjecaju za LETIT je 64.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LETIT?
LETIT je postigao ATH cijenu od 0.245371299906071 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LETIT?
LETIT je vidio ATL cijenu od 0.020097219946729944 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LETIT?
24-satni obujam trgovanja za LETIT je $ 1.05K USD.
Hoće li LETIT još narasti ove godine?
LETIT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LETIT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Letit Trade (LETIT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

