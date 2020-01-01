Litecoin Mascot (LESTER) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Litecoin Mascot (LESTER), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Litecoin Mascot (LESTER) Informacije LESTER is a meme coin on the Solana chain. Službena web stranica: https://lester.vip Istraživač blokova: https://solscan.io/token/5z3iCe53hUANTiG8Js8RjHNE2Arjik7L2CXLyr2rpump Kupi LESTER odmah!

Litecoin Mascot (LESTER) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Litecoin Mascot (LESTER), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M Povijesni maksimum: $ 0.17 $ 0.17 $ 0.17 Povijesni minimum: $ 0.000508278700403033 $ 0.000508278700403033 $ 0.000508278700403033 Trenutna cijena: $ 0.0011838 $ 0.0011838 $ 0.0011838 Saznajte više o cijeni Litecoin Mascot (LESTER)

Litecoin Mascot (LESTER) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Litecoin Mascot (LESTER) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LESTER tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LESTER tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LESTER tokena, istražite LESTER cijenu tokena uživo!

Litecoin Mascot (LESTER) Povijest cijena Analiza povijesti cijena LESTER pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite LESTER povijest cijena odmah!

LESTER Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LESTER? Naša LESTER stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LESTER predviđanje cijene tokena odmah!

