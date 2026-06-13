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Cijena Lens uživo danas je 0.00001913 USD.LENS tržišna kapitalizacija je 18,777.87 USD. Pratite ažuriranja cijene LENS uUSD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više u Hrvatska!Cijena Lens uživo danas je 0.00001913 USD.LENS tržišna kapitalizacija je 18,777.87 USD. Pratite ažuriranja cijene LENS uUSD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više u Hrvatska!

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Lens Cijena (LENS)

Neuvršten

1 LENS u USD cijena uživo:

--
----
-0.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Lens (LENS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2026-06-13 22:23:42 (UTC+8)

Lens Cijena danas

Trenutačna cijena Lens (LENS) danas je $ 0.00001913, s promjenom od 0.77% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LENS u USD je $ 0.00001913 po LENS.

Lens trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 18,777.87, s količinom u optjecaju od 981.55M LENS. Tijekom posljednja 24 sata, LENS trgovao je između $ 0.00001913 (niska) i $ 0.00001979 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00004682, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00001096.

U kratkoročnim performansama, LENS se kretao -- u posljednjem satu i -10.43% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 49.28.

Informacije o tržištu Lens (LENS)

$ 18.78K
$ 18.78K$ 18.78K

$ 49.28
$ 49.28$ 49.28

$ 19.12K
$ 19.12K$ 19.12K

981.55M
981.55M 981.55M

999,607,419.795722
999,607,419.795722 999,607,419.795722

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lens je $ 18.78K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 49.28. Količina u optjecaju LENS je 981.55M, s ukupnom količinom od 999607419.795722. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.12K.

Lens Povijest cijena USD

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00001913
$ 0.00001913$ 0.00001913
24-satna najniža cijena
$ 0.00001979
$ 0.00001979$ 0.00001979
24-satna najviša cijena

$ 0.00001913
$ 0.00001913$ 0.00001913

$ 0.00001979
$ 0.00001979$ 0.00001979

$ 0.00004682
$ 0.00004682$ 0.00004682

$ 0.00001096
$ 0.00001096$ 0.00001096

--

-0.77%

-10.43%

-10.43%

Lens (LENS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Lens u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Lens u USD iznosila je $ +0.0000065685.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Lens u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Lens u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.77%
30 dana$ +0.0000065685+34.34%
60 dana$ 0--
90 dana$ 0--

Predviđanje cijena za Lens

Lens (LENS) Predviđanje cijene za 2030. (za 4 godina)
Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za LENS u 2030. je $ -- zajedno sa stopom rasta od 0.00%.
Lens (LENS) Predviđanje cijene za 2040. (za 14 godine)

U 2040. godini, cijena Lens mogla bi potencijalno porasti za 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ --.

MEXC alati
Za projekcije scenarija u stvarnom vremenu i personaliziraniju analizu, korisnici mogu upotrijebiti MEXC-ov alat za predviđanje cijena i AI tržišne uvide.
Izjava o odricanju odgovornosti: Ovi scenariji su ilustrativni i edukativni; kriptovalute su nestabilne – provedite vlastito istraživanje (DYOR) prije donošenja odluka.
Želite li znati koju će cijenu Lens dosegnuti 2026–2027? Posjetite našu stranicu s predviđanjima cijena za LENS za razdoblje 2026–2027 klikom na Lens Predviđanje cijene.

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O Lens

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Stranica zadnji put ažurirana: 2026-06-13 22:23:42 (UTC+8)

Lens (LENS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
02-11 14:20:00Ažuriranja industrije
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Podaci u lancu
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Ažuriranja industrije
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Ažuriranja industrije
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Ažuriranja industrije
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Ažuriranja industrije
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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