Lens Cijena danas

Trenutačna cijena Lens (LENS) danas je $ 0.00001913, s promjenom od 0.77% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LENS u USD je $ 0.00001913 po LENS.

Lens trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 18,777.87, s količinom u optjecaju od 981.55M LENS. Tijekom posljednja 24 sata, LENS trgovao je između $ 0.00001913 (niska) i $ 0.00001979 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00004682, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00001096.

U kratkoročnim performansama, LENS se kretao -- u posljednjem satu i -10.43% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 49.28.

Informacije o tržištu Lens (LENS)

Tržišna kapitalizacija $ 18.78K$ 18.78K $ 18.78K Obujam (24 sata) $ 49.28$ 49.28 $ 49.28 Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.12K$ 19.12K $ 19.12K Količina u optjecaju 981.55M 981.55M 981.55M Ukupna količina 999,607,419.795722 999,607,419.795722 999,607,419.795722

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lens je $ 18.78K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 49.28. Količina u optjecaju LENS je 981.55M, s ukupnom količinom od 999607419.795722. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.12K.