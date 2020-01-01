Brainedge (LEARN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Brainedge (LEARN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Brainedge (LEARN) Informacije Brainedge is a pioneering AI-powered and blockchain-integrated online learning platform designed to disrupt the e-learning space by addressing its critical challenges: language barriers, engagement deficits, and high content production costs. With an ecosystem built around gamification, token rewards, and advanced AI tools, Brainedge has positioned itself as a scalable, sustainable, and profitable solution for a global market. Službena web stranica: https://brainedge.ai Bijela knjiga: https://www.brainedge.ai/assets/pdf/Brainedge_WP_1.0.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xf6ad4965f7779c6b8ae4d25bf2a2e009a47c3dae Kupi LEARN odmah!

Brainedge (LEARN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Brainedge (LEARN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 16.70M $ 16.70M $ 16.70M Povijesni maksimum: $ 0.07448 $ 0.07448 $ 0.07448 Povijesni minimum: $ 0.014906762484446296 $ 0.014906762484446296 $ 0.014906762484446296 Trenutna cijena: $ 0.0167 $ 0.0167 $ 0.0167 Saznajte više o cijeni Brainedge (LEARN)

Brainedge (LEARN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Brainedge (LEARN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LEARN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LEARN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LEARN tokena, istražite LEARN cijenu tokena uživo!

Kako kupiti LEARN Jeste li zainteresirani za dodavanje Brainedge (LEARN) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje LEARN, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati LEARN na MEXC-u odmah!

Brainedge (LEARN) Povijest cijena Analiza povijesti cijena LEARN pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite LEARN povijest cijena odmah!

LEARN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LEARN? Naša LEARN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LEARN predviđanje cijene tokena odmah!

