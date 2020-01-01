Ledgity (LDY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Ledgity (LDY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Ledgity (LDY) Informacije Ledgity Yield is an innovative financial platform designed to revolutionize the way stablecoin holders generate yield. By leveraging Real World Assets (RWA), Ledgity Yield offers a unique bridge between the security and stability of traditional finance (TradFi) and the dynamic, inclusive features of decentralized finance (DeFi). Službena web stranica: http://www.ledgity.finance Bijela knjiga: https://docs.ledgity.finance/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x482dF7483a52496F4C65AB499966dfcdf4DDFDbc Kupi LDY odmah!

Ledgity (LDY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ledgity (LDY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 75.00M $ 75.00M $ 75.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Povijesni maksimum: $ 0.164 $ 0.164 $ 0.164 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.01481 $ 0.01481 $ 0.01481 Saznajte više o cijeni Ledgity (LDY)

Ledgity (LDY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ledgity (LDY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LDY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LDY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LDY tokena, istražite LDY cijenu tokena uživo!

