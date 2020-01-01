Lion Cat (LCAT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Lion Cat (LCAT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Lion Cat (LCAT) Informacije LCAT (Lion Cat) is a Binance Smart Chain (BSC) meme token with AI-driven tools like price prediction, meme creation, and chatbots. Inspired by 'Leo,' a cat dreaming of space, LCAT ensures security and transparency with a renounced contract and automated token vesting. Službena web stranica: https://lioncat.meme Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x3917d6bdffe43105a74e6f9c09b5206f0f3f5fc0 Kupi LCAT odmah!

Lion Cat (LCAT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Lion Cat (LCAT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 5.49M $ 5.49M $ 5.49M Ukupna količina: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M Količina u optjecaju: $ 471.00M $ 471.00M $ 471.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.99M $ 6.99M $ 6.99M Povijesni maksimum: $ 0.12618 $ 0.12618 $ 0.12618 Povijesni minimum: $ 0.009656851099097093 $ 0.009656851099097093 $ 0.009656851099097093 Trenutna cijena: $ 0.01165 $ 0.01165 $ 0.01165 Saznajte više o cijeni Lion Cat (LCAT)

Lion Cat (LCAT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Lion Cat (LCAT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LCAT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LCAT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LCAT tokena, istražite LCAT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti LCAT Jeste li zainteresirani za dodavanje Lion Cat (LCAT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje LCAT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati LCAT na MEXC-u odmah!

Lion Cat (LCAT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena LCAT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite LCAT povijest cijena odmah!

LCAT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LCAT? Naša LCAT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LCAT predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!