Lion Cat Logotip

Lion Cat Cijena(LCAT)

1 LCAT u USD cijena uživo:

$0.01145
+4.94%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Lion Cat (LCAT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:43:16 (UTC+8)

Lion Cat (LCAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01045
24-satna najniža cijena
$ 0.01179
24-satna najviša cijena

$ 0.01045
$ 0.01179
$ 0.09781720228048008
$ 0.009656851099097093
-0.61%

+4.94%

+20.78%

+20.78%

Lion Cat (LCAT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.01145. Tijekom protekla 24 sata, LCATtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01045 i najviše cijene $ 0.01179, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LCAT je $ 0.09781720228048008, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.009656851099097093.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LCAT se promijenio za -0.61% u posljednjih sat vremena, +4.94% u posljednjih 24 sata i +20.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lion Cat (LCAT)

No.1397

$ 5.39M
$ 17.84K
$ 6.87M
471.00M
600,000,000
600,000,000
78.50%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lion Cat je $ 5.39M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 17.84K. Količina u optjecaju LCAT je 471.00M, s ukupnom količinom od 600000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.87M.

Lion Cat (LCAT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Lion Cat za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.000539+4.94%
30 dana$ +0.00017+1.50%
60 dana$ -0.00821-41.76%
90 dana$ -0.00558-32.77%
Lion Cat promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u LCAT od $ +0.000539 (+4.94%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Lion Cat 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00017 (+1.50%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Lion Cat 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LCAT od $ -0.00821 (-41.76%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Lion Cat 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00558 (-32.77%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Lion Cat (LCAT)?

Pogledajte Lion Cat stranicu Povijest cijena sada.

Što je Lion Cat (LCAT)

LCAT (Lion Cat) is a Binance Smart Chain (BSC) meme token with AI-driven tools like price prediction, meme creation, and chatbots. Inspired by 'Leo,' a cat dreaming of space, LCAT ensures security and transparency with a renounced contract and automated token vesting.

Lion Cat dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Lion Cat ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti LCAT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Lion Cat na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Lion Cat učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Lion Cat Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Lion Cat (LCAT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Lion Cat (LCAT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Lion Cat.

Provjerite Lion Cat predviđanje cijene sada!

Lion Cat (LCAT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Lion Cat (LCAT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LCAT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Lion Cat (LCAT)

Tražiš kako kupiti Lion Cat? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Lion Cat na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

LCAT u lokalnim valutama

Lion Cat Resurs

Za dublje razumijevanje Lion Cat, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Lion Cat web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Lion Cat

Koliko Lion Cat (LCAT) vrijedi danas?
Cijena LCAT uživo u USD je 0.01145 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LCAT u USD?
Trenutačna cijena LCAT u USD je $ 0.01145. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Lion Cat?
Tržišna kapitalizacija za LCAT je $ 5.39M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LCAT?
Količina u optjecaju za LCAT je 471.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LCAT?
LCAT je postigao ATH cijenu od 0.09781720228048008 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LCAT?
LCAT je vidio ATL cijenu od 0.009656851099097093 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LCAT?
24-satni obujam trgovanja za LCAT je $ 17.84K USD.
Hoće li LCAT još narasti ove godine?
LCAT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LCAT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

