Libertum (LBM) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Libertum (LBM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Libertum (LBM) Informacije

Libertum offers a fully comprehensive, scalable, and licensed infrastructure tailored for real-world asset tokenization and access to new financial opportunities. Simply put Libertum has a versatile tokenization protocol and a licensed marketplace that includes buying, selling, trading, farming and borrowing of these RWAs and security tokens.

Službena web stranica:
https://www.libertum.io/
Bijela knjiga:
https://www.libertum.io/whitepaperLibertum.pdf
Istraživač blokova:
https://basescan.org/address/0x56A38E7216304108E841579041249fEb236C887b

Libertum (LBM) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Libertum (LBM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00
Ukupna količina:
$ 200.00M
$ 200.00M
Količina u optjecaju:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 3.24M
$ 3.24M
Povijesni maksimum:
$ 0.14798
$ 0.14798
Povijesni minimum:
$ 0.009667398419279364
$ 0.009667398419279364
Trenutna cijena:
$ 0.01622
$ 0.01622

Libertum (LBM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Libertum (LBM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj LBM tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja LBM tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku LBM tokena, istražite LBM cijenu tokena uživo!

