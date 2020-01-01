Solayer (LAYER) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Solayer (LAYER), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Solayer (LAYER) Informacije Solayer has built the largest Solana restaking platform to scale network throughput. Solayer is building a hardware-accelerated network to horizontally scale a single execution SVM machine into multi-executor clusters, connected via InfiniBand's RDMA technology for ultra-low-latency, high-speed communication. Solayer Network has shared security with Solana, leveraging restaked SOL. Službena web stranica: https://www.solayer.org Bijela knjiga: https://github.com/solayer-labs/solayer-improvement-proposal/blob/main/solayer_infinisvm_litepaper.pdf Istraživač blokova: https://solscan.io/token/LAYER4xPpTCb3QL8S9u41EAhAX7mhBn8Q6xMTwY2Yzc Kupi LAYER odmah!

Solayer (LAYER) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Solayer (LAYER), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 142.63M $ 142.63M $ 142.63M Ukupna količina: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Količina u optjecaju: $ 283.62M $ 283.62M $ 283.62M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 502.90M $ 502.90M $ 502.90M Povijesni maksimum: $ 3.5684 $ 3.5684 $ 3.5684 Povijesni minimum: $ 0.49559545079776735 $ 0.49559545079776735 $ 0.49559545079776735 Trenutna cijena: $ 0.5029 $ 0.5029 $ 0.5029 Saznajte više o cijeni Solayer (LAYER)

Solayer (LAYER) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Solayer (LAYER) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LAYER tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LAYER tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LAYER tokena, istražite LAYER cijenu tokena uživo!

